Рафаилов подтвердил свой уход из Зари

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов подтвердил информацию о том, что он вскоре покинет клуб:

«Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям.

Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.

26 числа я работаю последний день в «Заре». Пока я никому ничего не хочу комментировать».