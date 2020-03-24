Рафаилов подтвердил свой уход из Зари

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов подтвердил информацию о том, что он вскоре покинет клуб:
«Мне осталось работать здесь два дня. Поэтому все вопросы к руководителям и другим людям.
Почему? Не буду отвечать на этот вопрос. Не буду общаться с журналистами. Не буду вам это все объяснять.
26 числа я работаю последний день в «Заре». Пока я никому ничего не хочу комментировать».
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Источник — Трибуна
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