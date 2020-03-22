Рафаилов покинет Зарю 26 марта

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов, по данным источника, покинет команду в конце месяца. Ранее сообщалось, что у Рафаилова возникли непонимания с президентом клуба Евгением Геллером.
По данным Sport.uа, «непонимание» между Геллером и Рафаиловым случилось после... победы «Зари» над «Шахтером».
Отметим, что сам Рафаилов пока никак не комментирует свой возможный уход.
Также ранее сообщалось, что новым гендиректором «Зари» может стать Владимир Генинсон.
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Источник — Sportarena
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