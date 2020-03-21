Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон

В руководстве луганской Зари могут произойти серьезные изменения

  • 21.03.2020 00:59
  • 374 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в ближайшее время может покинуть луганский клуб.

Причиной является его недопонимание с владельцем «Зари» Евгением Геллером. Сам Рафаилов пока никак не комментирует эту информацию.

Рафаилова на посту гендиректора «Зари» может заменить экс-президент УПЛ Владимир Генинсон, который кратко сказал:

«Стать генеральным директором луганчан? Если будет предложение – буду думать. Но на данный момент я не готов покинуть Киев».

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 21.03.2020 02:06
    +1
    Судятся, однажды, Генинсон и Геллер в суде. В итоге под суд попал прокурор.
    Ссылка
    Alex Kozak
    online
      Alex Kozak, 21.03.2020 02:06
    +1
    Судятся, однажды, Генинсон и Геллер в суде. В итоге под суд попал прокурор.
    Ссылка
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