Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в ближайшее время может покинуть луганский клуб.

Причиной является его недопонимание с владельцем «Зари» Евгением Геллером. Сам Рафаилов пока никак не комментирует эту информацию.

Рафаилова на посту гендиректора «Зари» может заменить экс-президент УПЛ Владимир Генинсон, который кратко сказал:

«Стать генеральным директором луганчан? Если будет предложение – буду думать. Но на данный момент я не готов покинуть Киев».