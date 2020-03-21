Источник: у Рафаилова недопонимание с Геллером, его в Заре заменит Генинсон

Генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в ближайшее время может покинуть луганский клуб.
Причиной является его недопонимание с владельцем «Зари» Евгением Геллером. Сам Рафаилов пока никак не комментирует эту информацию.
Рафаилова на посту гендиректора «Зари» может заменить экс-президент УПЛ Владимир Генинсон, который кратко сказал:
«Стать генеральным директором луганчан? Если будет предложение – буду думать. Но на данный момент я не готов покинуть Киев».
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Источник — Футбол 1/2/3
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