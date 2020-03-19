Рафаилова в Заре может заменить Генинсон

66-летний генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в ближайшее время покинет луганский клуб.
Одним из кандидатов на эту должность является экс-президент УПЛ Владимир Генинсон. Ранее именно «Заря» выдвинула Генинсона на должность руководителя Премьер-лиги. Там он работал с 2016-го по 2018-й годы. Также Генинсон возглавлял государственный концерн «Укрспортарена» и был исполнительным директором ФФУ.
Рафаилов является генеральным директором «Зари» с ноября 2009-го года.
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Источник — Футбол 24
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