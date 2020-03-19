Рафаилова в Заре может заменить Генинсон

Экс-президент УПЛ готов занять пост генерального директора луганского клуба

  • 19.03.2020 20:24
  • 1777 просмотров
  • 2 комментария
Рафаилова в Заре может заменить Генинсон
© Sport.ua. Владимир Генинсон

66-летний генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов в ближайшее время покинет луганский клуб.

Одним из кандидатов на эту должность является экс-президент УПЛ Владимир Генинсон. Ранее именно «Заря» выдвинула Генинсона на должность руководителя Премьер-лиги. Там он работал с 2016-го по 2018-й годы. Также Генинсон возглавлял государственный концерн «Укрспортарена» и был исполнительным директором ФФУ.

Рафаилов является генеральным директором «Зари» с ноября 2009-го года.

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Источник — Футбол 24

(5 голосов)

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Комментарии
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 19.03.2020 20:58
    -2
    «Интересно услышать комментарии великого специалиста Рух*илова»
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    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.03.2020 20:45
    -2
    а на**ра Заре это чмо？
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