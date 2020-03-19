Сергей РАФАИЛОВ: «Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов отказался комментировать информацию о своем возможном расторжении контракта с клубом.

«Сейчас меня ничего не интересует. У первоисточника, вероятно, больше информации по поводу моего ухода. По этому вопросу я не даю комментариев.

Болельщики переживают о моем уходе? Это их проблемы, пусть переживают. Не комментирую данную информацию. Можете спросить у «Зари», — заявил Рафаилов.