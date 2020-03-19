Источник: Рафаилов покинет луганскую Зарю до конца месяца

Причина такого решения пока неизвестна, но не связана с карантином

  • 19.03.2020 16:39
  • 983 просмотра
  • 1 комментарий
Источник: Рафаилов покинет луганскую Зарю до конца месяца
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

В луганской «Заре» грядут сенсационные кадровые изменения. По информации источника, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.

Гендиректор уже написал заявление об увольнении и до конца месяца покинет «Зарю».

Причина такого решения пока неизвестна, но это никак не связано с остановкой чемпионата Украины из-за карантина.

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Источник — FootballHub

(5 голосов)

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Комментарии
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 19.03.2020 17:00
    0
    Его давно пора было выгнать в шею. В футболе ничего не смыслит, только интриги, гадости разные делать может!!!
    Ссылка
    Vitaliy Moroz
      Vitaliy Moroz, 19.03.2020 17:00
    0
    Его давно пора было выгнать в шею. В футболе ничего не смыслит, только интриги, гадости разные делать может!!!
    Ссылка
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