Источник: Рафаилов покинет луганскую Зарю до конца месяца

В луганской «Заре» грядут сенсационные кадровые изменения. По информации источника, генеральный директор луганчан Сергей Рафаилов уходит из клуба.
Гендиректор уже написал заявление об увольнении и до конца месяца покинет «Зарю».
Причина такого решения пока неизвестна, но это никак не связано с остановкой чемпионата Украины из-за карантина.
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Источник — FootballHub
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