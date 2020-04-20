РАФАИЛОВ: «Человек с нормальной психикой не может ездить с номерами Папа»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал заявление официального сайта «Ингульца», в котором Рафаилова обвинили в «кражах и скандалах».



- После нашего с Вами разговора «Ингулец» опубликовал на своем сайте ответ, заявив, что вас «выгнали из «Зари» за кражи и скандалы». Как можете это прокомментировать?

- А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент «Ингульца» (Александр Поворознюк – прим.) и расскажет, за что его выгнали из «Десны». Из «Зари» меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.



- Информация о кражах взята с потолка?

- Конечно. Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово «Папа», а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек.



Пускай дадут доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой. Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион.



То, что «Ингулец» пишет – это лишнее доказательство об уровне клуба. Пускай докажут свои слова. Это будет всем интересно, – сказал Рафаилов.