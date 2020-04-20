РАФАИЛОВ: «Человек с нормальной психикой не может ездить с номерами Папа»

Бывший генеральный директор «Зари» считает, что у президента «Ингульца» психические расстройства

  • 20.04.2020 19:05
  • 2631 просмотр
  • 2 комментария
РАФАИЛОВ: «Человек с нормальной психикой не может ездить с номерами Папа»
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал заявление официального сайта «Ингульца», в котором Рафаилова обвинили в «кражах и скандалах».
 
- После нашего с Вами разговора «Ингулец» опубликовал на своем сайте ответ, заявив, что вас «выгнали из «Зари» за кражи и скандалы». Как можете это прокомментировать?
- А у них есть доказательства какие-то? Пускай лучше свою автобиографию напишет президент «Ингульца» (Александр Поворознюк – прим.) и расскажет, за что его выгнали из «Десны». Из «Зари» меня никто не выгонял, я сам написал заявление об уходе, отработал две недели, как того требует закон, и ушел.
 
- Информация о кражах взята с потолка? 
- Конечно. Раз они такое пишут, значит это у них проблемы. Значит это у их президента психические расстройства. Человек с нормальной психикой не может ездить на автомобиле, на номерах которого написано слово «Папа», а потом рассказывать, что он с автоматом гоняет мальчишек.
 
Пускай дадут доказательства того, что Рафаилов не такой уж и святой. Я далеко не святой, но святость в том, что никто ниоткуда меня не выгонял и, тем более, никаких краж не было. Лучше спросить у Поворознюка о том, когда они достроят свой стадион.
 
То, что «Ингулец» пишет – это лишнее доказательство об уровне клуба. Пускай докажут свои слова. Это будет всем интересно, – сказал Рафаилов.

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Источник — Football.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    Слава Чебан
    online
      Слава Чебан, 20.04.2020 20:02
    -1
    усатый маразматик
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.04.2020 19:25
    -1
    Ссылка
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