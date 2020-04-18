Сергей РАФАИЛОВ: «Кадровый потенциал УАФ упал на очень низкий уровень»

Известный функционер раскритиковал УАФ

  • 18.04.2020 16:33
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  • 1 комментарий
Сергей РАФАИЛОВ: «Кадровый потенциал УАФ упал на очень низкий уровень»
© ФК Заря Луганск. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов оценил работу Украинской ассоциации футбола (УАФ) под руководством Андрея Павелко:

«Я так скажу, с уходом Григория Суркиса кадровый потенциал в федерации опустился на очень низкий уровень. Свои должности покинули «монстры», профессионалы своего дела. А сейчас... остались только полубизнесмены.

Я же говорю, я не понимаю, почему футбольные клубы не являются членами федерации. Они не могут принимать участие в обсуждениях. В основном участниками являются «свои» люди, приехавшие из регионов страны, у которых есть много привилегий: хорошие зарплаты, машины, командировки и тд. Естественно такие люди будут принимать решения, которые будут выгодны руководству федерации, а не украинскому футболу.

УАФ ведь обладает достаточными средствами, но почему то мы никогда не видели отчетов о том, сколько и куда ушли эти деньги. А ведь воспитание футболистов для сборной, строительство стадионов — основная нагрузка этого лежит сугубо на футбольных клубах, а не на городских федерациях или даже УАФ. Скажите, у нас много футбольных полей в стране, которые построили и ухаживают за ними УАФ или муниципальные федерации футбола? Хотя могу отметить, к примеру, Запорожье, чьи футбольные власти очень много сил и денег потратили на уход за «Славутич-Ареной». Но это единичные примеры.

Со стороны УАФ нет никакой помощи футбольным клубам. Я вообще боюсь, что в скором времени Премьер-лига превратится в ДСО «Урожай». Подобные предприятия всегда были очень убыточными, а сейчас многие думают о том, что отдельно взятый колхоз поднимет украинский футбол до невиданных высот».

Ранее Рафаилов заявил, что «Шахтер» делал все, чтобы развалить УПЛ.

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Источник — Football.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 18.04.2020 17:00
    -2
    Рафа хватит лизать Суркисне, на работу тебя не возьмут
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