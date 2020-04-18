Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер делал все, чтобы развалить УПЛ»

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов подвел итоги функционирования УПЛ, которой недавно исполнилось 12 лет:

«Я вам скажу так. Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий «Шахтер». Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис.

Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у «Шахтера» пропал интерес к Премьер-лиге. Позже «Шахтер» своим участием или «неучастием» делал все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас «Шахтеру» эта лига не нужна.

За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было.

Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником».

В марте Рафаилов покинул пост генерального директора «Зари».