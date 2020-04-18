Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер делал все, чтобы развалить УПЛ»

Бывший гендиректор «Зари» - о работе УПЛ

  • 18.04.2020 15:28
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  • 1 комментарий
Сергей РАФАИЛОВ: «Шахтер делал все, чтобы развалить УПЛ»
© Sport.ua. Сергей Рафаилов

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов подвел итоги функционирования УПЛ, которой недавно исполнилось 12 лет:

«Я вам скажу так. Двенадцать лет назад инициатором создания Премьер-лиги был донецкий «Шахтер». Они всячески поддерживали эту идею в противовес Федерации футбола Украины, которой тогда руководил Григорий Суркис.

Когда Суркис перестал руководить ФФУ, у «Шахтера» пропал интерес к Премьер-лиге. Позже «Шахтер» своим участием или «неучастием» делал все, чтобы эту Премьер-лигу развалить. Сейчас «Шахтеру» эта лига не нужна.

За эти 12 лет УПЛ свою задачу проводила нормально. На мой взгляд, нужно сделать так, чтобы клубы были полноправными управляющими в украинском футболе. А за это время такого сделано не было.

Ни один клуб не был членом в Украинской ассоциации футбола, исключительно только Премьер-лига была ее коллективным участником».

В марте Рафаилов покинул пост генерального директора «Зари».

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Источник — Football.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_13
      Forever_young_13, 18.04.2020 15:55
    +1
    Рафаилов - конченная мразь!
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 18.04.2020 15:55
    +1
    Рафаилов - конченная мразь!
    Ссылка
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