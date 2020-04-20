Свитолина призналась, почему прекратила сотрудничество с Багдатисом

Украинка и кипрский специалист в ближайшее время точно не будут работать вместе

  • 20.04.2020 17:59
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Свитолина призналась, почему прекратила сотрудничество с Багдатисом
© sports.yahoo.com. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о работе с Маркосом Багдатисом.
 
«На данный момент мы прекратили наше сотрудничество. Это случилось после Australian Open, так как у Маркоса были какие-то проблемы с семьёй и ему нужно было время, чтобы с этим разобраться. И никто не подозревал, что случится такая ситуация с коронавирусом.
 
Он должен был быть со мной в Дубае и Дохе, но его там не было. В дальнейшем, может быть, мы еще будем работать. А в целом мы проработали три недели до старта сезона и австралийские турниры.
 
От него я получила ту информацию, которую хотела услышать. В принципе, у нас сложилась хорошая работа. Я была очень расстроена, что мы не смогли дальше работать. У нас долго проходила адаптация к друг другу. У нас немного разные характеры, поэтому нужно было время, чтобы всё устаканилось. Было очень обидно, что мы не смогли продолжить работу. Я считаю, что у нас могло получиться отличное сотрудничество.
 
Если сезон всё-таки возобновится в этом году, то мы не будем пока сотрудничать, так как он должен решить свои проблемы с семьёй. Я не знаю, насколько это затянется, потому что мы об этом не говорили. Возможно, может быть, через пару лет, но пока нет», – сказала украинская теннисистка.
 
Напомним, Элина Свитолина и Маркос Багдатис начали совместную работу в первой половине декабря прошлого года.

Ранее Свитолина рассказала, где проводит карантин.

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Источник — Большой теннис Украины

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