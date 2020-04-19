Свитолина рассказала, где проводит карантин

Украинская теннисистка не имеет возможности полноценно тренироваться

  • 19.04.2020 17:59
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Свитолина рассказала, где проводит карантин
© WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, где проводит карантин.

«Изначально я была в Монако, сейчас – в Швейцарии. У нас здесь не такой жесткий карантин, как в Италии, Испании или во Франции. Нет такого, что нужно выходить по документам и только один раз в день с собачкой. Рядом есть лес, можно свободно гулять.

Конечно же, нужно держать дистанцию, люди эти правила соблюдают. В большие супермаркеты пускают по 50 человек.

Уже вышло постановление, что с 29 апреля будут открывать некоторые заведения, но это будут физиотерапевтические кабинеты, парикмахерские и цветочные магазины. Всего будет три этапа.

На открытых площадках в теннис поиграть пока невозможно. Но есть приватные корты, знаю, что некоторые этим пользовались. Мне повезло, недалеко от нашего дома мы нашли стенку. А так все маленькие и большие спортивные клубы закрыты, поэтому  нет возможности тренироваться как обычно», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

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