Кучук возглавит Динамо Минск

Бывший наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» Леонид Кучук станет новым главным тренером минского «Динамо».

По данным источника, нынешний тренер «бело-синих» Сергей Гуренко, который возглавляет клуб с июня 2019 года, уйдет в отставку.

По итогам прошлого сезона «Динамо Минск» заняло четвертое место в чемпионате страны. В Высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

Последним местом работы Леонида Кучука был львовский «Рух», который 60-летний тренер оставил в декабре 2019 года.