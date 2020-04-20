Кучук возглавит Динамо Минск

Последним местом работы тренера был львовский «Рух»

  • 20.04.2020 13:22
  • 1706 просмотров
  • 2 комментария
Кучук возглавит Динамо Минск
© Прессбол. Леонид Кучук

Бывший наставник киевского «Арсенала», каменской «Стали» и львовского «Руха» Леонид Кучук станет новым главным тренером минского «Динамо».

По данным источника, нынешний тренер «бело-синих» Сергей Гуренко, который возглавляет клуб с июня 2019 года, уйдет в отставку.

По итогам прошлого сезона «Динамо Минск» заняло четвертое место в чемпионате страны. В Высшей лиге-2020 динамовцы имеют 6 очков после 5 туров и располагаются на 12 позиции.

Последним местом работы Леонида Кучука был львовский «Рух», который 60-летний тренер оставил в декабре 2019 года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Прессбол

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    polesse2000
    online
      polesse2000, 20.04.2020 14:03
    0
    Хороший тренер, с Киевским Арсеналом натягивал кротов с цыганом, пока туда не влезло г..о рабинович и не угробило клуб. Удачи в Минске!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.04.2020 13:41
    +2
    Жаль что не Динамо Киев!!!!!!!!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 20.04.2020 13:41
    +2
    Жаль что не Динамо Киев!!!!!!!!
    Ссылка
    polesse2000
    online
      polesse2000, 20.04.2020 14:03
    0
    Хороший тренер, с Киевским Арсеналом натягивал кротов с цыганом, пока туда не влезло г..о рабинович и не угробило клуб. Удачи в Минске!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности