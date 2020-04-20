ВИДЕО. Город без людей. Жена Малиновского показала, как выглядит Бергамо

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сняла видео, в котором показала, как сейчас выглядит Бергамо.

Этот итальянский город очень пострадал от пандемии коронавируса. На пустынных улицах никого нет.

Пара с ребенком посетила аптеку, чтобы приобрести медицинские маски. За 10 одноразовых масок Руслан и Роксана отдали 15 евро.