ВИДЕО. Город без людей. Жена Малиновского показала, как выглядит Бергамо

За 10 одноразовых масок Руслан и Роксана отдали 15 евро

  • 20.04.2020 22:44
  • 1256 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Город без людей. Жена Малиновского показала, как выглядит Бергамо
© Instagram

Роксана Малиновская, жена полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского, сняла видео, в котором показала, как сейчас выглядит Бергамо.

Этот итальянский город очень пострадал от пандемии коронавируса. На пустынных улицах никого нет.

Пара с ребенком посетила аптеку, чтобы приобрести медицинские маски. За 10 одноразовых масок Руслан и Роксана отдали 15 евро.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Football.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности