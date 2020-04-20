Итальянский агент: «Пара клубов Серии А интересуются игроком Динамо»

Известный агент Марко Трабукки рассказал о влиянии карантина в связи с пандемией коронавируса на футбольный трансферный рынок.

«Сейчас время, когда клубы только интересуются игроками. ФИФА думает продлить летнее трансферное окно или перенести его на осень. Это будет с августа и до конца года или до конца ноября, поскольку непонятно кто и когда начинает чемпионат. Я знаю, что пара итальянских клубов интересуются игроком киевского Динамо. Это далеко от конкретики, потому что люди действительно думают только о том, когда можно начинать тренироваться и возобновить чемпионат. Этого футболиста представляю не я, это не мой клиент.

Думаю, что Андрей Ярмоленко может спокойно играть в ряде клубов Серии А. Стать звездой уже не так просто, если даже Мхитарян сделал карьеру на уровне выше, чем Ярмоленко, но адаптировался три месяца к чемпионату Италии. Стать звездой в Серии А Ярмоленко сейчас будет достаточно сложно», - сказал агент.

Напомним, ранее Трабукки рассказал о вопросе урезания зарплат игрокам со стороны клубов.