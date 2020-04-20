Агент: «Разница между самыми богатыми клубами и остальными увеличится»

Известный агент Марко Трабукки высказал свое мнение о вопросе уменьшения зарплат в связи с пандемией коронавируса.

«Думаю, что инициатива ФИФА сместить летнее трансферное окно разумна. Игроки пошли навстречу клубам, кто-то даже на 40% сокращения. Все с пониманием относятся к тяжелым временам. Обычно эти вопросы решаются на уровне капитана команды. Проблемы будут во втором и третьем дивизионе, это мой прогноз. Но Серия А и другие европейские чемпионаты вряд ли испытают большие проблемы.

На трансферном рынке будет дефляция. Цены на футболистов однозначно снизятся. Тяжело сказать на сколько, но на 20-25%, не меньше. Если сейчас Мбаппе или другой топ-футболист скажет, что хочет уйти из своего клуба, будут желающие заплатить за него 100 или 120 миллионов. Но боюсь, что разница между самыми богатыми 15 клубами Европы и всеми остальными станет еще больше.

Богатые не станут богаче. Просто доходы от телевидения, маркетинга и спонсоров всегда будут очень высоки. А средние и небольшие клубы идут в сторону рецессии. Для топ-15 клубов Европы призовые от участия в Лиге чемпионов - не очень значительны на сегодня, если это не победитель и не финалист турнира», - сказал Трабукки.

Напомним, что пандемия коронавируса поразила уже более 2,3 миллиона человек по всему миру, из них умерли 165 тысяч.