Агент: «Разница между самыми богатыми клубами и остальными увеличится»

Марко Трабукки прогнозирует увеличение пропасти между богатыми и бедными клубами

  • 20.04.2020 10:57
  • 57 просмотров
  • 1 комментарий
Агент: «Разница между самыми богатыми клубами и остальными увеличится»
© Футбол 1/2/3. Марко Трабукки

Известный агент Марко Трабукки высказал свое мнение о вопросе уменьшения зарплат в связи с пандемией коронавируса.

«Думаю, что инициатива ФИФА сместить летнее трансферное окно разумна. Игроки пошли навстречу клубам, кто-то даже на 40% сокращения. Все с пониманием относятся к тяжелым временам. Обычно эти вопросы решаются на уровне капитана команды. Проблемы будут во втором и третьем дивизионе, это мой прогноз. Но Серия А и другие европейские чемпионаты вряд ли испытают большие проблемы.

На трансферном рынке будет дефляция. Цены на футболистов однозначно снизятся. Тяжело сказать на сколько, но на 20-25%, не меньше. Если сейчас Мбаппе или другой топ-футболист скажет, что хочет уйти из своего клуба, будут желающие заплатить за него 100 или 120 миллионов. Но боюсь, что разница между самыми богатыми 15 клубами Европы и всеми остальными станет еще больше.

Богатые не станут богаче. Просто доходы от телевидения, маркетинга и спонсоров всегда будут очень высоки. А средние и небольшие клубы идут в сторону рецессии. Для топ-15 клубов Европы призовые от участия в Лиге чемпионов - не очень значительны на сегодня, если это не победитель и не финалист турнира», - сказал Трабукки.

Напомним, что пандемия коронавируса поразила уже более 2,3 миллиона человек по всему миру, из них умерли 165 тысяч.

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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2020 11:03
    0
    Правильно всё сказал,пропасть между богатыми и бедными клубами увеличится
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 20.04.2020 11:03
    0
    Правильно всё сказал,пропасть между богатыми и бедными клубами увеличится
    Ссылка
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