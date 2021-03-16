Агент: «У Романа Еременко есть предложения из Европы»

Финский полузащитник не планирует завершать карьеру

  • 16.03.2021 23:15
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Агент: «У Романа Еременко есть предложения из Европы»
© Getty Images/Global Images Ukraine

У 33-летнего финского полузащитника Романа Еременко есть предложения из Европы, утверждает агент футболиста Марко Трабукки.

«Он сейчас лечит свои болячки до мая. Потом будем смотреть. Есть пара предложений из Европы. Думаю, что после окончания РПЛ, то кто-то заинтересуется и сделает предложение», — рассказал Трабукки в эфире Clubhouse «Сколько стоит футболист?».

Последним клубом Еременко был «Ростов», за который он выступал с января 2019 по февраль 2021 года.

С 2008 по 2011 годы Еременко защищал цвета киевского «Динамо».

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Источник — Спорт-Экспресс

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