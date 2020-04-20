Динамо Брест подало жалобу по поводу удаления Хачериди

Клуб недоволен целым рядом решений

  • 20.04.2020 16:45
  • 739 просмотров
  • 3 комментария
Динамо Брест подало жалобу по поводу удаления Хачериди
© dynamo-brest.by

Клуб «Динамо» Брест направил в департамент судейства Федерации футбола Беларуси жалобу на бригаду арбитров матча чемпионата против «Витебска».

В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди, хотя список претензий намного больше.

«Предлагаем и широкой общественности ознакомиться с претензиями нашего клуба.

По ходу игры судейская бригада зафиксировала и отразила в отчете матча:

Предупреждения:

- Кисляк Сергей на 44 минуте матча (неспортивное поведение);

- Кривец Сергей на 60 минуте матча (грубая игра);

- Нойок Александр на 86 минуте матча (неспортивное поведение).

Удаления:

- Габи Кики на 27 минуте матча (грубая игра) и на 73 минуте (срыв перспективной атаки);

- Хачериди Евгений на 85 минуте матча (за удар соперника или отмашку; за отмашку соперника).

При этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды «ФК «Динамо-Брест».

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Источник — ФК Динамо-Брест

(3 голоса)

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Комментарии
    Мойша Мовчан
      Мойша Мовчан, 20.04.2020 17:02
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 20.04.2020 16:54
    И что они пытаются доказать? Касание к ноге соперника было, повод дать красную карточку - тоже был. Хачарыдзi нужно думать головой о возможных последствиях, не мальчик уже...
    Ну , правильно, дружище , но мяч был в руках у вратаря , а поведение негритоса и в правду смахивала на провокацию, Хотя и Хачериди никто не обеляет..
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 16:58
    +1
    Провакацию никто не отменял
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.04.2020 16:54
    0
    И что они пытаются доказать? Касание к ноге соперника было, повод дать красную карточку - тоже был. Хачарыдзi нужно думать головой о возможных последствиях, не мальчик уже...
    Ссылка
    Мойша Мовчан
      Мойша Мовчан, 20.04.2020 17:02
    +1
    © УАФ– М а ф і я! , 20.04.2020 16:54
    И что они пытаются доказать? Касание к ноге соперника было, повод дать красную карточку - тоже был. Хачарыдзi нужно думать головой о возможных последствиях, не мальчик уже...
    Ну , правильно, дружище , но мяч был в руках у вратаря , а поведение негритоса и в правду смахивала на провокацию, Хотя и Хачериди никто не обеляет..
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 16:58
    +1
    Провакацию никто не отменял
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 20.04.2020 16:54
    0
    И что они пытаются доказать? Касание к ноге соперника было, повод дать красную карточку - тоже был. Хачарыдзi нужно думать головой о возможных последствиях, не мальчик уже...
    Ссылка
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