Динамо Брест подало жалобу по поводу удаления Хачериди

Клуб «Динамо» Брест направил в департамент судейства Федерации футбола Беларуси жалобу на бригаду арбитров матча чемпионата против «Витебска».

В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди, хотя список претензий намного больше.

«Предлагаем и широкой общественности ознакомиться с претензиями нашего клуба.

По ходу игры судейская бригада зафиксировала и отразила в отчете матча:

Предупреждения:

- Кисляк Сергей на 44 минуте матча (неспортивное поведение);

- Кривец Сергей на 60 минуте матча (грубая игра);

- Нойок Александр на 86 минуте матча (неспортивное поведение).

Удаления:

- Габи Кики на 27 минуте матча (грубая игра) и на 73 минуте (срыв перспективной атаки);

- Хачериди Евгений на 85 минуте матча (за удар соперника или отмашку; за отмашку соперника).

При этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды «ФК «Динамо-Брест».