Динамо Брест подало жалобу по поводу удаления Хачериди

Клуб «Динамо» Брест направил в департамент судейства Федерации футбола Беларуси жалобу на бригаду арбитров матча чемпионата против «Витебска».
В том числе клуб недоволен скандальным удалением украинского защитника Евгения Хачериди, хотя список претензий намного больше.
«Предлагаем и широкой общественности ознакомиться с претензиями нашего клуба.
По ходу игры судейская бригада зафиксировала и отразила в отчете матча:
Предупреждения:
- Кисляк Сергей на 44 минуте матча (неспортивное поведение);
- Кривец Сергей на 60 минуте матча (грубая игра);
- Нойок Александр на 86 минуте матча (неспортивное поведение).
Удаления:
- Габи Кики на 27 минуте матча (грубая игра) и на 73 минуте (срыв перспективной атаки);
- Хачериди Евгений на 85 минуте матча (за удар соперника или отмашку; за отмашку соперника).
При этом все зафиксированные нарушения в отчете коснулись исключительно игроков команды «ФК «Динамо-Брест».
Источник — ФК Динамо-Брест
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