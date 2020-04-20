Хачериди кричал судье: «Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь»

Украинец отметился в чемпионате Беларуси

  • 20.04.2020 15:13
  • 900 просмотров
  • 1 комментарий
Хачериди кричал судье: «Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь»
© dynamo-brest.by

По информации by.tribuna.com, украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди буянил после матча с «Витебском», где игрок заработал красную карточку.

Хачериди ждал судей у входа в подтрибунное помещение. Как только там появились арбитры, Евгений направился в их сторону. Хачериди пытался эмоционально выяснить у рефери, почему тот его удалил. В сторону арбитра летели фразы в стиле: «Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь».

Драке помешал игрок «Витебска» Олег Кармушка и тренер вратарей «Динамо» Василий Хомутовский.

Сегодня в клубе опровергли информацию о том, что контракт Хачериди будет расторгнут.

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Источник — Трибуна

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 15:33
    0
    И что интересно этот неадекват имел в виду что-то типа: «Ну, Заяц, погоди!»?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 15:33
    0
    И что интересно этот неадекват имел в виду что-то типа: «Ну, Заяц, погоди!»?
    Ссылка
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