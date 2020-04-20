Хачериди кричал судье: «Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь»

По информации by.tribuna.com, украинский защитник «Динамо» Брест Евгений Хачериди буянил после матча с «Витебском», где игрок заработал красную карточку.

Хачериди ждал судей у входа в подтрибунное помещение. Как только там появились арбитры, Евгений направился в их сторону. Хачериди пытался эмоционально выяснить у рефери, почему тот его удалил. В сторону арбитра летели фразы в стиле: «Ты что творишь? Я до тебя еще доберусь».

Драке помешал игрок «Витебска» Олег Кармушка и тренер вратарей «Динамо» Василий Хомутовский.

Сегодня в клубе опровергли информацию о том, что контракт Хачериди будет расторгнут.