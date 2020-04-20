Хачериди остается. Динамо Брест не будет разрывать контракт с украинцем

Об этом клуб заявил официально

  • 20.04.2020 13:29
  • 1182 просмотра
  • 5 комментариев
Хачериди остается. Динамо Брест не будет разрывать контракт с украинцем
© twitter.com/dynamobrest

Пресс-служба клуба «Динамо» Брест отрицает информацию о том, что расторгнет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди из-за нелепого удаления, которое игрок заработал в последнем матче.

– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…

– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали by.tribuna.com в пресс-службе клуба.

Хачериди перебрался в Беларусь минувшей зимой.

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Источник — Трибуна

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.04.2020 14:11
    0
    Видать Артём взял на поруки
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2020 14:07
    +1
    Может Артемка попросил!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.04.2020 14:04
    0
    Звезда остается. Еще не раз порадует
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 13:40
    0
    Оставят чисто ради пиара по всей видимости
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 20.04.2020 13:36
    -4
    Очередной прокол наших "журналистов", фейк не прошел... Какой клуб пойдет на разрыв контракта, из-за несправедливого решения арбитра и ответной реакции игрока на это? Вот если клуб докажет, что в этом случае оба, игрок и арбитр, сыграли на контору, тогда другое дело... Но практически это трудно доказать, только не у белорусов, и тем более в Украине.
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 20.04.2020 14:07
    +1
    Может Артемка попросил!
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 20.04.2020 14:11
    0
    Видать Артём взял на поруки
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.04.2020 14:04
    0
    Звезда остается. Еще не раз порадует
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 13:40
    0
    Оставят чисто ради пиара по всей видимости
    Ссылка
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