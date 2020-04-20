Хачериди остается. Динамо Брест не будет разрывать контракт с украинцем

Пресс-служба клуба «Динамо» Брест отрицает информацию о том, что расторгнет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди из-за нелепого удаления, которое игрок заработал в последнем матче.
– В украинских СМИ появилась информация, что из-за этого инцидента клуб может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с защитником…
– Эта информация не соответствует действительности. Контракт с Евгением расторгаться не будет, – сказали by.tribuna.com в пресс-службе клуба.
Хачериди перебрался в Беларусь минувшей зимой.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.