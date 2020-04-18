ВИДЕО. Не выдержали нервы. Как Хачериди подвел команду, ударив соперника

Украинский защитник ударил ногой соперника, когда эпизод того не требовал

  • 18.04.2020 20:15
  • 3016 просмотров
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Не выдержали нервы. Как Хачериди подвел команду, ударив соперника
© FH. Отмашка Хачериди

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди был удален с поля в гостевом поединке 5-го тура чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку. Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте и принес победу «Витебску» (1:0).

Видео фола Евгения Хачериди (отмашка ногой), 85 мин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 18.04.2020 21:03
    0
    Отмашка рукой, ну ладно. Отмашка ногой - это надо уметь.
    Ссылка
    Belur
      Belur, 18.04.2020 20:54
    0
    Года идут а ошибки те же))
    Ссылка
    Влад Тараненко
    online
      Влад Тараненко, 18.04.2020 20:26
    -5
    Он даже не коснулся нeгрилы, вообще не за что красная
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2020 20:24
    +4
    Хачик с возрастом совсем не меняется. Звучит почти как комплимент.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2020 20:22
    +2
    Все та же история. Будет наказан в раздевалке и долго в клубе не задержится.
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 18.04.2020 20:24
    +4
    Хачик с возрастом совсем не меняется. Звучит почти как комплимент.
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2020 20:22
    +2
    Все та же история. Будет наказан в раздевалке и долго в клубе не задержится.
    Ссылка
    Husgvarna
    online
      Husgvarna, 18.04.2020 21:03
    0
    Отмашка рукой, ну ладно. Отмашка ногой - это надо уметь.
    Ссылка
    Belur
      Belur, 18.04.2020 20:54
    0
    Года идут а ошибки те же))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности