ВИДЕО. Не выдержали нервы. Как Хачериди подвел команду, ударив соперника

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди был удален с поля в гостевом поединке 5-го тура чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку. Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте и принес победу «Витебску» (1:0).

Видео фола Евгения Хачериди (отмашка ногой), 85 мин.