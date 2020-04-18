ФОТО. Привез пенальти. Хачериди удален за отмашку ногой в Витебске

Неприятностями для украинца завершился гостевой матч брестского «Динамо»

  • 18.04.2020 19:44
  • 1320 просмотров
  • 4 комментария
ФОТО. Привез пенальти. Хачериди удален за отмашку ногой в Витебске
© FH. Отмашка Хачериди

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди удален с поля в поединке чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

Неприятностями для украинца завершился матч его команды в 5-м туре против «Витебска» на выезде. За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку.

Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте (1:0 – победа «Витебска»). Команда из Бреста доигрывала матч вдевятером (ранее был удален Габи, 73 мин.)

Момент фола Евгения Хачериди (отмашка ногой), 85 мин.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:11
    0
    Женя потроху приходить в себе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 19:58
    0
    хорошо что в дк не вернули
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:56
    +2
    Горбатого к стенке не притулишь. Менталитет
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 18.04.2020 19:51
    +1
    Даже там не задержится( эх, Женя, Женя
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 18.04.2020 19:56
    +2
    Горбатого к стенке не притулишь. Менталитет
    Ссылка
    Lucky Lucky
    online
      Lucky Lucky, 18.04.2020 19:51
    +1
    Даже там не задержится( эх, Женя, Женя
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:11
    0
    Женя потроху приходить в себе
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 19:58
    0
    хорошо что в дк не вернули
    Ссылка
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