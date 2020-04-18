ФОТО. Привез пенальти. Хачериди удален за отмашку ногой в Витебске

Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди удален с поля в поединке чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

Неприятностями для украинца завершился матч его команды в 5-м туре против «Витебска» на выезде. За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку.

Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте (1:0 – победа «Витебска»). Команда из Бреста доигрывала матч вдевятером (ранее был удален Габи, 73 мин.)

Момент фола Евгения Хачериди (отмашка ногой), 85 мин.