Беларусь: трио неожиданных лидеров, большая плотность, неудачи фаворитов

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси продолжается национальный чемпионат. После 5 туров на вершине расположились «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, у которых по 10 очков из 12 возможных.

Потерпев досадное поражение из-за грубого неигрового фола украинца Евгения Хачериди, «Динамо» из Бреста теперь замыкает топ-10 с 7 очками в активе. Впрочем, от лидеров команду Милевского и Хачериди отделяет лишь три очка, плотность в турнирной таблице очень высокая.

У «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидуба – досадное домашнее поражение, только 5 очков и 13 место. Не лучшим образом выступают и многолетний чемпион страны БАТЭ (7 баллов), и минское «Динамо» (6 пунктов).

Турнирная таблица чемпионата Беларуси после 5-го тура