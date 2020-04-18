Беларусь: трио неожиданных лидеров, большая плотность, неудачи фаворитов

На вершине расположились «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» Жодино

  • 18.04.2020 22:41
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  • 1 комментарий
Беларусь: трио неожиданных лидеров, большая плотность, неудачи фаворитов
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Несмотря на пандемию коронавируса, в Беларуси продолжается национальный чемпионат. После 5 туров на вершине расположились «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» из Жодино, у которых по 10 очков из 12 возможных.

Потерпев досадное поражение из-за грубого неигрового фола украинца Евгения Хачериди, «Динамо» из Бреста теперь замыкает топ-10 с 7 очками в активе. Впрочем, от лидеров команду Милевского и Хачериди отделяет лишь три очка, плотность в турнирной таблице очень высокая.

У «Шахтера» из Солигорска под руководством Юрия Вернидубадосадное домашнее поражение, только 5 очков и 13 место. Не лучшим образом выступают и многолетний чемпион страны БАТЭ (7 баллов), и минское «Динамо» (6 пунктов).

Турнирная таблица чемпионата Беларуси после 5-го тура

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 22:46
    +1
    ппц интрига, смотреть всем!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 22:46
    +1
    ппц интрига, смотреть всем!
    Ссылка
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