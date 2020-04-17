ВЕРНИДУБ: «Наносим 25 ударов, 15 в створ, а забить не можем. Печально»

Наставник солигорского «Шахтера» озадачен неудачным стартом команды

  • 17.04.2020 23:18
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  • 1 комментарий
ВЕРНИДУБ: «Наносим 25 ударов, 15 в створ, а забить не можем. Печально»
© ФК Шахтер Солигорск. Юрий Вернидуб

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции пояснил, почему его подопечные проиграли команде «Слуцк» (1:2):

«Такого начала я не помню в своей жизни. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в той игре – со «Смолевичами» – наносит 21 удар, сейчас – 24 или 25 ударов из них 15 в створ, и мы забить не можем. Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать. Забивай, и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем.

В заявке не было Сачивко, он травму получил еще в игре со «Смолевичами». У него межреберная невралгия. Не мог выйти. У Шиндагоридзе проблема с крестообразной связкой. Когда это решится, я даже не знаю. Надо еще делать повторное МРТ. А так как, я так понял, у него уже была такая проблема, то надо ехать туда, где делали. Но сейчас все закрыто – проблема.

Чего не хватило в обороне? В первом голе просто шла подача – и все. До этого были удары? Не было. Мы, наоборот, нагнетали, были моменты, перекладина – не доводили до логического завершения. У них же первая вылазка и штрафной этот. До ворот 30–35 метров, шла подача, никто не коснулся, и гол. Что говорить? Печально».

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Источник — ФК Шахтер Солигорск

(2 голоса)

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Комментарии
    Panama2830
      Panama2830, 17.04.2020 23:36
    0
    підтримуємо Вас Юрій Миколайович...... є удари, обовязково будуть голи...... удачі Вам.....
    Ссылка
    Panama2830
    online
      Panama2830, 17.04.2020 23:36
    0
    підтримуємо Вас Юрій Миколайович...... є удари, обовязково будуть голи...... удачі Вам.....
    Ссылка
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