ВЕРНИДУБ: «Наносим 25 ударов, 15 в створ, а забить не можем. Печально»

Главный тренер солигорского «Шахтера» Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции пояснил, почему его подопечные проиграли команде «Слуцк» (1:2):

«Такого начала я не помню в своей жизни. Но что есть, то есть. Оправдываться я не буду. Если команда в той игре – со «Смолевичами» – наносит 21 удар, сейчас – 24 или 25 ударов из них 15 в створ, и мы забить не можем. Не знаю. Значит, не умеем мы забивать. Если пенальти мы не можем реализовать. Забивай, и было бы 40 минут времени. Все могло бы быть по-другому. Но что имеем, то имеем.

В заявке не было Сачивко, он травму получил еще в игре со «Смолевичами». У него межреберная невралгия. Не мог выйти. У Шиндагоридзе проблема с крестообразной связкой. Когда это решится, я даже не знаю. Надо еще делать повторное МРТ. А так как, я так понял, у него уже была такая проблема, то надо ехать туда, где делали. Но сейчас все закрыто – проблема.

Чего не хватило в обороне? В первом голе просто шла подача – и все. До этого были удары? Не было. Мы, наоборот, нагнетали, были моменты, перекладина – не доводили до логического завершения. У них же первая вылазка и штрафной этот. До ворот 30–35 метров, шла подача, никто не коснулся, и гол. Что говорить? Печально».