Солигорский Шахтер Вернидуба потерпел поражение от Слуцка

Сегодня, 17 апреля, прошел матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Шахтер» Солигорск и «Слуцк».

Поединок завершился поражением хозяев поля 1:2. Команда Юрия Вернидуба дважды пропустила в первом тайме, а во второй половине игры сумела реализовать большинство лишь один раз. Кроме того, солигорская команда не забила пенальти.

«Шахтер» теперь занимает лишь 12-е место, набрав всего 5 очков в 5 матчах. «Слуцк» же вышел в лидеры чемпионата (10 баллов).

Чемпионат Беларуси. 5-й тур

«Шахтер» Солигорск – «Слуцк» – 1:2

Голы: Коанда, 89 (автогол) – Козлов, 25, Умар, 45+2.

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 («Шахтер»).

Удаление: Образов, 51 («Слуцк»).

«Шахтер»: Гутор (к), Хадаркевич, Бурко, Бодул, Политевич, Баланович (Подстрелов, 70), Вукманич, Диасамидзе (Лисакович, 46), Сзоке, Иванович (Лулаку, 78), Кендыш.

«Слуцк»: Панкратов (к), Тетеренко, Семенов (Велько, 87), Бала, Коанда, Образов, Козлов, Чеботаев, Анюкевич, Бураев (Трубило, 40), Сирима (Сердюк, 66).

Предупреждения: Политевич, 30 – Образов, 43, Анюкевич, 62, Бала, 90+3, Панкратов, 90+5.

Турнирная таблица на 17 апреля