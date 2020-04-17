Солигорский Шахтер Вернидуба потерпел поражение от Слуцка

Команда украинского тренера занимает 12-е место, а «Слуцк» тепер в лидерах

  • 17.04.2020 21:23
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  • 4 комментария
Солигорский Шахтер Вернидуба потерпел поражение от Слуцка
© ФК Заря Луганск. Юрий Вернидуб

Сегодня, 17 апреля, прошел матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Шахтер» Солигорск и «Слуцк».

Поединок завершился поражением хозяев поля 1:2. Команда Юрия Вернидуба дважды пропустила в первом тайме, а во второй половине игры сумела реализовать большинство лишь один раз. Кроме того, солигорская команда не забила пенальти.

«Шахтер» теперь занимает лишь 12-е место, набрав всего 5 очков в 5 матчах. «Слуцк» же вышел в лидеры чемпионата (10 баллов).

Чемпионат Беларуси. 5-й тур

«Шахтер» Солигорск – «Слуцк» – 1:2

Голы: Коанда, 89 (автогол) – Козлов, 25, Умар, 45+2.

Нереализованный пенальти: Бодул, 53 («Шахтер»).

Удаление: Образов, 51 («Слуцк»).

«Шахтер»: Гутор (к), Хадаркевич, Бурко, Бодул, Политевич, Баланович (Подстрелов, 70), Вукманич, Диасамидзе (Лисакович, 46), Сзоке, Иванович (Лулаку, 78), Кендыш.

«Слуцк»: Панкратов (к), Тетеренко, Семенов (Велько, 87), Бала, Коанда, Образов, Козлов, Чеботаев, Анюкевич, Бураев (Трубило, 40), Сирима (Сердюк, 66).

Предупреждения: Политевич, 30 – Образов, 43, Анюкевич, 62, Бала, 90+3, Панкратов, 90+5.

Турнирная таблица на 17 апреля

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.04.2020 21:48
    0
    Тревожно за Вернидуба, попахивает отставкой...
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 21:41
    +1
    Печально, когда хорошие украинские тренера едут зарубеж на понижение, да ещё и проваливаются там.
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.04.2020 21:35
    0
    До Зари очень далеко
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 17.04.2020 21:30
    +3
    Конечно, еще не до концы сыгрались, но не везет им реально. Мяч не хочет залетать, ни с пенальти, ни с трех метров в пустые ворота...
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 17.04.2020 21:30
    +3
    Конечно, еще не до концы сыгрались, но не везет им реально. Мяч не хочет залетать, ни с пенальти, ни с трех метров в пустые ворота...
    Ссылка
    Alex___Romanov
    online
      Alex___Romanov, 17.04.2020 21:41
    +1
    Печально, когда хорошие украинские тренера едут зарубеж на понижение, да ещё и проваливаются там.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 17.04.2020 21:48
    0
    Тревожно за Вернидуба, попахивает отставкой...
    Ссылка
    Виктор Иванов
    online
      Виктор Иванов, 17.04.2020 21:35
    0
    До Зари очень далеко
    Ссылка
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