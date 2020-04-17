Солигорский Шахтер Вернидуба потерпел поражение от Слуцка

Сегодня, 17 апреля, прошел матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли «Шахтер» Солигорск и «Слуцк».
Поединок завершился поражением хозяев поля 1:2. Команда Юрия Вернидуба дважды пропустила в первом тайме, а во второй половине игры сумела реализовать большинство лишь один раз. Кроме того, солигорская команда не забила пенальти.
«Шахтер» теперь занимает лишь 12-е место, набрав всего 5 очков в 5 матчах. «Слуцк» же вышел в лидеры чемпионата (10 баллов).
Чемпионат Беларуси. 5-й тур
«Шахтер» Солигорск – «Слуцк» – 1:2
Голы: Коанда, 89 (автогол) – Козлов, 25, Умар, 45+2.
Нереализованный пенальти: Бодул, 53 («Шахтер»).
Удаление: Образов, 51 («Слуцк»).
«Шахтер»: Гутор (к), Хадаркевич, Бурко, Бодул, Политевич, Баланович (Подстрелов, 70), Вукманич, Диасамидзе (Лисакович, 46), Сзоке, Иванович (Лулаку, 78), Кендыш.
«Слуцк»: Панкратов (к), Тетеренко, Семенов (Велько, 87), Бала, Коанда, Образов, Козлов, Чеботаев, Анюкевич, Бураев (Трубило, 40), Сирима (Сердюк, 66).
Предупреждения: Политевич, 30 – Образов, 43, Анюкевич, 62, Бала, 90+3, Панкратов, 90+5.
Турнирная таблица на 17 апреля
Источник — Sport.ua
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