Витебск – Динамо Брест – 1:0. Привоз от Хачериди. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура чемпионата Беларуси

  • 18.04.2020 20:59
  • 847 просмотров
  • 2 комментария
Витебск – Динамо Брест – 1:0. Привоз от Хачериди. Видео гола и обзор матча
© YouTube

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди был удален с поля в гостевом поединке 5-го тура чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку. Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте и принес победу «Витебску» (1:0).

Смотрите видео гола и обзор матча «Витебск» – «Динамо» Брест – 1:0.

ГОЛ! 0:1. Николаеску, 86 мин. (пенальти за фол Хачериди)

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Yuri Postol
      Yuri Postol, 18.04.2020 21:33
    -1
    Да хач там не винуватий.Гравець вітебська сам упав і спровокував суддю.
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    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 18.04.2020 21:25
    -2
    А что там было? Хач даже не дотронулся до него. Неужели за отмашку ногой дали?
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