Витебск – Динамо Брест – 1:0. Привоз от Хачериди. Видео гола и обзор матча

Украинский защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди был удален с поля в гостевом поединке 5-го тура чемпионата Беларуси в Витебске. Наказание последовало за отмашку ногой в эпизоде, который уже был заигран.

За 5 минут до конца матча Евгений не сдержал свои нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. Судья показал украинцу красную карточку и указал на 11-метровую отметку. Николаеску четко реализовал пенальти для хозяев поля на 86-й минуте и принес победу «Витебску» (1:0).

Смотрите видео гола и обзор матча «Витебск» – «Динамо» Брест – 1:0.

ГОЛ! 0:1. Николаеску, 86 мин. (пенальти за фол Хачериди)