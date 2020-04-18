Динамо вдевятером проиграло Витебску, Хачериди привез пенальти

Милевского заменили, Нойок получил желтую, Хачериди заработал удаление

  • 18.04.2020 19:56
  • 1121 просмотр
  • 3 комментария
Динамо вдевятером проиграло Витебску, Хачериди привез пенальти
© twitter.com

Неожиданной победой хозяев завершился матч 5-го тура чемпионата Беларуси между «Витебском» и брестским «Динамо». «Северяне» ни в чем не уступали действующему чемпиону и до перерыва дважды проверили на прочность каркас ворот гостей (хотя по владению мячом лидировали гости - 37:63%). 

А во втором тайме «дожали» именитого соперника. Сперва за вторую желтую карточку был удален защитник «Динамо» Габи Кики. Тренеры вынуждены были снимать с игры Артема Милевского, дабы укрепить оборонительные порядки. Но под занавес игры Евгений Хачериди сфолил в собственной штрафной, не только заработав пенальти, но и оставив команду вдевятером. За споры с арбитром заработал «горчичник» еще один украинский легионер брестской команды, Александр Нойок. А вот Йон Николэеску развел вратаря и мяч по углам, реализовав пенальти – 1:0. Все попытки гостей спасти матч ничем не завершились – ни времени, ни сил у них не оставалось.

«Витебск» догнал лидера турнирной таблицы, «Слуцк», набрав 10 очков. 26 апреля команда едет в гости к «Ислочи». «Динамо» с 7-ю очками опустилось на 10-е место, а 25-го числа примет солигорский «Шахтер».

Чемпионат Беларуси, 5-й тур.

«Витебск» – «Динамо Брест» – 1:0 

 Йон Николэеску (87, с пенальти).

 Габи Кики (73, 2 ЖК), Евгений Хачериди (85, прямая красная).

 Габи Кики (27), Сергей Кривец (59), Александр Нойок (86).

«Витебск»: Артём Сороко - Даниил Чалов, Артём Скитов, Павел Назаренко, Евгений Клопоцкий - Вандерсон, Сергей Волков (Йон Николэеску, 78), Диего Кариока (Жулио Сезар, 90), Антон Матвеенко, Максим Каленчук - Артём Гуренко.

«Динамо Брест»: Павел Павлюченко - Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин (Олег Веретило, 23) - Сергей Кисляк, Сергей Кривец (Всеволод Садовский, 68), Александр Нойок, Роман Юзепчук - Артём Милевский (Александр Павловец, 77), Евгений Шевченко, Михаил Гордейчук.

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    bonv
    online
      bonv, 18.04.2020 20:26
    +1
    І Динамо Київ підводив неодноразово..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 20:24
    +1
    Человек без мозгов.
    Шовковский был прав.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:13
    +1
    Женя, з поверненням до себе, справжнього!
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 18.04.2020 20:26
    +1
    І Динамо Київ підводив неодноразово..
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 18.04.2020 20:24
    +1
    Человек без мозгов.
    Шовковский был прав.
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:13
    +1
    Женя, з поверненням до себе, справжнього!
    Ссылка
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