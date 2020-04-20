Палмейрас разрешил Динамо отсрочить платеж за Че Че из-за коронакризиса

Бразильский клуб пошел навстречу просьбе украинского

  • 20.04.2020 12:57
  • 656 просмотров
  • 3 комментария
Палмейрас разрешил Динамо отсрочить платеж за Че Че из-за коронакризиса
© Instagram. Че Че

Руководство «Палмейраса» разрешило киевскому «Динамо» совершить очередной платеж за трансфер хавбека Че Че, состоявшийся еще летом 2018 года, не в марте 2020-го, как изначально было оговорено в соглашении между клубами, а во второй половине года.

Такое решение было принято клубами из-за кризиса, возникшего в мире по причине пандемии коронавируса.

Сообщается, что теперь «Палмейрас», в свою очередь, надеется добиться подобного снисхождения от боссов уругвайского «Насьоналя», что позволит бразильцам отсрочить один из платежей по трансферу защитника Матиаса Виньи, который в конце января перебрался в расположение «зелено-белых».

Напомним, «Динамо» в марте минувшего года продало Че Че в «Сан-Паулу», с которым теперь судится из-за нарушения графиков выплат по футболисту.

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(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 13:43
    0
    До сих пор непонятно, нах брали его в ДК.
    Ссылка
    steelmaker
      steelmaker, 20.04.2020 13:26
    +1
    salamanka1982, 20.04.2020 13:12
    Шо вже якогось мільйона доларів в сурка нема??? Я хєрєю. Все одно ж платити прийдеться рано чи пізно
    Суть в том, что Динамо тоже не получает денег от Сан-Паулу за этого же Че Че. Смысл платить из своих, но прощать должнику. Попросили - те дали отсрочку. Норм клуб Палмейрас значит, в отличие от засранцев из Сан-Паулу и Коринтианса
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2020 13:12
    0
    Шо вже якогось мільйона доларів в сурка нема??? Я хєрєю. Все одно ж платити прийдеться рано чи пізно
    Ссылка
    steelmaker
    online
      steelmaker, 20.04.2020 13:26
    +1
    salamanka1982, 20.04.2020 13:12
    Шо вже якогось мільйона доларів в сурка нема??? Я хєрєю. Все одно ж платити прийдеться рано чи пізно
    Суть в том, что Динамо тоже не получает денег от Сан-Паулу за этого же Че Че. Смысл платить из своих, но прощать должнику. Попросили - те дали отсрочку. Норм клуб Палмейрас значит, в отличие от засранцев из Сан-Паулу и Коринтианса
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 20.04.2020 13:43
    0
    До сих пор непонятно, нах брали его в ДК.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.04.2020 13:12
    0
    Шо вже якогось мільйона доларів в сурка нема??? Я хєрєю. Все одно ж платити прийдеться рано чи пізно
    Ссылка
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