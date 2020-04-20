Палмейрас разрешил Динамо отсрочить платеж за Че Че из-за коронакризиса

Руководство «Палмейраса» разрешило киевскому «Динамо» совершить очередной платеж за трансфер хавбека Че Че, состоявшийся еще летом 2018 года, не в марте 2020-го, как изначально было оговорено в соглашении между клубами, а во второй половине года.

Такое решение было принято клубами из-за кризиса, возникшего в мире по причине пандемии коронавируса.

Сообщается, что теперь «Палмейрас», в свою очередь, надеется добиться подобного снисхождения от боссов уругвайского «Насьоналя», что позволит бразильцам отсрочить один из платежей по трансферу защитника Матиаса Виньи, который в конце января перебрался в расположение «зелено-белых».

Напомним, «Динамо» в марте минувшего года продало Че Че в «Сан-Паулу», с которым теперь судится из-за нарушения графиков выплат по футболисту.