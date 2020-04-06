Динамо подтвердило, что ведет судебные тяжбы с Сан Паулу и Коринтиансом

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление, касательно судебных процессов столичного клуба против бразильских клубов «Сан Паулу» и «Коринтианса».



«Согласно условиям контракта о трансфере футболиста Че Че в ФК «Сан Паулу», трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако «Сан Паулу» не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому ФК «Динамо» обратился в ФИФА по взысканию неуплаченного платежа, а также остальных суммы задолженности по трансферному контракту.



В результате ФИФА подтвердила правомерность требований «Динамо» и обязала «Сан Паулу» выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом.



Однако, чтобы затянуть время, представители «Сан Паулу» заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.



Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферному контракту футболиста Сидклея еще один бразильский клуб - «Коринтианс». Зафиксирован конечный срок уплаты одного из платежей трансферной компенсации - 1 марта 2020 года. Согласно ФК «Динамо» снова обратился в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом», – сообщает официальный сайт киевского клуба.