Динамо подтвердило, что ведет судебные тяжбы с Сан Паулу и Коринтиансом

Бразильские клубы не выполнили условия контрактов по трансферам Че Че и Сидклея

  • 06.04.2020 16:38
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Динамо подтвердило, что ведет судебные тяжбы с Сан Паулу и Коринтиансом
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» опубликовало официальное заявление, касательно судебных процессов столичного клуба против бразильских клубов «Сан Паулу» и «Коринтианса».
 
«Согласно условиям контракта о трансфере футболиста Че Че в ФК «Сан Паулу», трансферная компенсация должна была выплачиваться несколькими платежами до января 2021 года. Однако «Сан Паулу» не оплатил оговоренную часть трансферной компенсации в августе 2019 года, а также не осуществил все последующие платежи. Именно поэтому ФК «Динамо» обратился в ФИФА по взысканию неуплаченного платежа, а также остальных суммы задолженности по трансферному контракту.
 
В результате ФИФА подтвердила правомерность требований «Динамо» и обязала «Сан Паулу» выплатить как просроченный платеж, так и все другие платежи трансферной компенсации, предусмотренные контрактом.
 
Однако, чтобы затянуть время, представители «Сан Паулу» заявили об обращении в CAS с апелляционной жалобой.
 
Также нарушил свои финансовые обязательства по трансферному контракту футболиста Сидклея еще один бразильский клуб - «Коринтианс». Зафиксирован конечный срок уплаты одного из платежей трансферной компенсации - 1 марта 2020 года. Согласно ФК «Динамо» снова обратился в ФИФА за взысканием соответствующих средств, а также применением санкций, предусмотренных контрактом», – сообщает официальный сайт киевского клуба.

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Источник — ФК Динамо Киев

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