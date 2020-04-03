Динамо готово судиться с бразильскими клубами из-за Че Че и Сидклея

«Динамо» ведет споры с двумя бразильскими клубами относительно условий трансферов хавбека Че Че в «Сан-Паулу» и фулбека Сидклея в «Коринтианс», сообщает Gazeta Esportiva.

Че Че перешел в «Сан-Паулу» весной минувшего года за 5 миллионов евро. Стороны оговорили, что 1,5 миллиона евро из этой суммы бразильский клуб перечислит украинскому в декабре 2019 года, однако «Сан-Паулу» этого не сделал. Бразильцы добились разбивки суммы на три платежа по 500 тысяч евро, осуществив в итоге только два из них. В итоге «Динамо» обратилось в ФИФА с требованием взыскать с бразильцев не только сумму основного долга, но и набежавшие проценты, а также штрафные санкции.

ФИФА в деле Че Че встала на сторону «Динамо», но «Сан-Паулу» все равно не согласился с таким видением вопроса и в ближайшее время готовится обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Что касается Сидклея, то его «Динамо» в январе нынешнего года отправило в годичную аренду в «Коринтианс», однако бразильский клуб до сих пор так и не выплатил причитающиеся за сделку украинцам 600 тысяч евро. Киевляне уже уведомили бразильских коллег о готовности пожаловаться в ФИФА, на что в «Коринтиансе» сообщили, что «в настоящий момент проводят корректировку счетов», предложив «Динамо» еще немного подождать.

Напомним, Че Че и Сикдлей перешли в «Динамо» летом 2018 года, однако так и не смогли закрепиться в киевской команде. Хавбек провел за «бело-синих» 16 матчей, а фулбек – 23.