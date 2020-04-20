Динамо Минск отправило в отставку Гуренко

«Динамо Минск» отправило в отставку главного тренера – Сергея Гуренко. Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

После пяти туров чемпионата Беларуси «Динамо» занимает 11-е место из 16 команд, имея в активе шесть очков. Гуренко возглавлял команду с лета 2019 года.

Отметим, что главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Леонид Кучук, последним местом работы которого был «Рух».