Динамо Минск отправило в отставку Гуренко

«Динамо Минск» отправило в отставку главного тренера – Сергея Гуренко. Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.
После пяти туров чемпионата Беларуси «Динамо» занимает 11-е место из 16 команд, имея в активе шесть очков. Гуренко возглавлял команду с лета 2019 года.
Отметим, что главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Леонид Кучук, последним местом работы которого был «Рух».
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Источник — ФК Динамо Минск
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