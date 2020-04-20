Динамо Минск отправило в отставку Гуренко

Скорее всего, его заменит Леонид Кучук

  • 20.04.2020 15:46
  • 410 просмотров
  • 1 комментарий
Динамо Минск отправило в отставку Гуренко
© ФК Динамо Минск. Сергей Гуренко

«Динамо Минск» отправило в отставку главного тренера – Сергея Гуренко. Контракт с 47-летним специалистом расторгнут по соглашению сторон.

После пяти туров чемпионата Беларуси «Динамо» занимает 11-е место из 16 команд, имея в активе шесть очков. Гуренко возглавлял команду с лета 2019 года.

Отметим, что главным кандидатом на пост главного тренера «Динамо» является Леонид Кучук, последним местом работы которого был «Рух».

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Источник — ФК Динамо Минск

(1 голос)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 16:55
    0
    Привет Кучук
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.04.2020 16:55
    0
    Привет Кучук
    Ссылка
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