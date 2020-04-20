Хачериди из-за скандала покинет Динамо-Брест, Фонсека отказался от зарплаты

Главные новости за 19-е апреля на Sport.ua

  • 20.04.2020 07:45
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Хачериди из-за скандала покинет Динамо-Брест, Фонсека отказался от зарплаты
© ФК Динамо Брест. Евгений Хачериди

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 19-е апреля.

1. Динамо-Брест разорвет контракт с Хачериди после скандала. Украинский защитник отличился неадекватным поведением в матче чемпионата Беларуси.

2. Экс-тренер Шахтера отказался от 4-месячной зарплаты в итальянском клубе. Паулу Фонсека и футболисты пытаются помочь «Роме» преодолеть кризис.

3. Сергей РЕБРОВ: «Возвращение в Динамо? Может быть вариант». Специалист поделился мнением о возвращении в киевский клуб.

4. ВИДЕО. Не выдержали нервы. Как Хачериди подвел команду, ударив соперника. Украинский защитник «Динамо-Брест» сделал отмашку ногой в неигровом эпизоде.

5. ВИДЕО. Ломаченко и Усик вместе с российскими артистами поздравляют с Пасхой. Украинские боксеры снялись в поздравительном ролике, где зачитали стихи.

6. Угрожали расправой! Хачериди после матча с Витебском пытался ударить судью. Украинский защитник вместе с массажистом вступил в конфликт с судьями в подтрибунном помещении.

7. Главная ошибка Сергея Реброва. Sport.ua – о переходе одного из лучших футболистов «Динамо» в «Тоттенхэм».

8. Где они сейчас? Игроки Шахтера, выходившие в четвертьфинал ЛЧ-2010/11. Пожалуй, этот состав «горняков» был одним из самых сильных в клубной истории.

9. УСИК: «Из коронавируса делают какую-то страшную вещь и пугают им людей». Украинский боксер дал большое интервью журналисту Дмитрию Гордону.

10. Жуниор Мораес может возглавить рейтинг лучших бомбардиров УПЛ. Форварду горняков для этого в 9 оставшихся матчах сезона необходимо забить 6 мячей.

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Источник — Sport.ua

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