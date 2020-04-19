ВИДЕО. Ломаченко и Усик вместе с российскими артистами поздравляют с Пасхой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хэвивейте Александр Усик поздравили верующих с Пасхой в стихотворной форме.
Кроме украинских боксеров, в поздравительном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
А sport.ua делают все, чтоб вы срались и портили себе настроение в комментариях, никому ничего так и не доказав :
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.