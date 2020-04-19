ВИДЕО. Ломаченко и Усик вместе с российскими артистами поздравляют с Пасхой

Украинские боксеры снялись в поздравительном ролике, где зачитали стихи

  • 19.04.2020 08:37
  • 1018 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Ломаченко и Усик вместе с российскими артистами поздравляют с Пасхой
© Instagram. Александр Усик и Василий Ломаченко

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хэвивейте Александр Усик поздравили верующих с Пасхой в стихотворной форме.

Кроме украинских боксеров, в поздравительном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy)

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Alex K
    online
      Alex K, 19.04.2020 08:51
    -2
    Ну понеслась, 100+ комментариев о том, какие они мудаки, обсиралова друг друга и споров!
    А sport.ua делают все, чтоб вы срались и портили себе настроение в комментариях, никому ничего так и не доказав :
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности