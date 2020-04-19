ВИДЕО. Ломаченко и Усик вместе с российскими артистами поздравляют с Пасхой

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO, WBC Василий Ломаченко и обязательный претендент на пояс WBO в хэвивейте Александр Усик поздравили верующих с Пасхой в стихотворной форме.

Кроме украинских боксеров, в поздравительном ролике снялись российские актеры Андрей Мерзликин и Алена Горенко, белорусский актер Андрей Свиридов, российский рэпер Баста, митрополит УПЦ Московского патриархата Лука и российский иерей Андрей Долгополов.