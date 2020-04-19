Угрожали расправой! Хачериди после матча с Витебском пытался ударить судью

Украинский защитник вместе с массажистом вступил в конфликт с судьями в подтрибунном помещении

  • 19.04.2020 09:14
  • 3387 просмотров
  • 3 комментария
Угрожали расправой! Хачериди после матча с Витебском пытался ударить судью
© ФК Динамо Киев. Евгений Хачериди

После матча между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) в рамках 5-го тура Высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди. За 5 минут до конца матча украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом.

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Источник — Прессбол

(16 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2020 10:05
    0
    Все что произошло на поле, похоже на ставку в тотализаторе. с участием Хачериди...Ну, и все эти понты на публику для народа... Мы все это проходили, еще когда Хачериди играл в Динамо.
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 19.04.2020 09:56
    0
    Limb-Ur, 19.04.2020 09:44
    Беларусь - не Украина.
    Вода - не песок.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.04.2020 09:44
    0
    Беларусь - не Украина.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.04.2020 10:05
    0
    Все что произошло на поле, похоже на ставку в тотализаторе. с участием Хачериди...Ну, и все эти понты на публику для народа... Мы все это проходили, еще когда Хачериди играл в Динамо.
    Ссылка
    Alex K
    online
      Alex K, 19.04.2020 09:56
    0
    Limb-Ur, 19.04.2020 09:44
    Беларусь - не Украина.
    Вода - не песок.
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 19.04.2020 09:44
    0
    Беларусь - не Украина.
    Ссылка
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