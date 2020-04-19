Угрожали расправой! Хачериди после матча с Витебском пытался ударить судью

После матча между «Витебском» и брестским «Динамо» (1:0) в рамках 5-го тура Высшей лиги защитник брестчан Евгений Хачериди и массажист команды Сергей Лапицкий вступили в конфликт с судьями.

В протоколе указано, что Лапицкий оскорблял судейскую бригаду нецензурной бранью и угрожал физической расправой. Хачериди в подтрибунном помещении в агрессивной форме пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова.

Брестчане завершали поединок вдевятером после удалений Габи Кики и Евгения Хачериди. За 5 минут до конца матча украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом.