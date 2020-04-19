Динамо-Брест разорвет контракт с Хачериди после скандала

Руководство белорусского «Динамо-Брест» разорвет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф.

Главный арбитр матча Сергей Чистов указал все подробности безобразия украинского футболиста, Евгению грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси.

Напомним, за 5 минут до конца матча 5-го тура Высшей лиги с «Витебском» (0:1) украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом.

После удаления Евгений был в ярости, ведь команда из-за него проиграла. Украинец в подтрибунном помещении после финального свистка пытался избить рефери.

Хачериди подписал контракт с «Динамо-Брест» в конце 2019 года, но дебютировал за клуб только 8 апреля и провел за клуб лишь 2 матча.