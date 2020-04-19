Динамо-Брест разорвет контракт с Хачериди после скандала

Украинский защитник отличился неадекватным поведением в матче чемпионата Беларуси

  • 19.04.2020 14:10
  • 3378 просмотров
  • 9 комментариев
Динамо-Брест разорвет контракт с Хачериди после скандала
© Betnews365. Евгений Хачериди

Руководство белорусского «Динамо-Брест» разорвет контракт с украинским защитником Евгением Хачериди. Также центральному защитнику придется заплатить приличный штраф. 

Главный арбитр матча Сергей Чистов указал все подробности безобразия украинского футболиста, Евгению грозит дисквалификация минимум на пять матчей чемпионата Беларуси.

Напомним, за 5 минут до конца матча 5-го тура Высшей лиги с «Витебском» (0:1) украинец не сдержал нервы и ударил соперника, не владеющего мячом. 

После удаления Евгений был в ярости, ведь команда из-за него проиграла. Украинец в подтрибунном помещении после финального свистка пытался избить рефери.

Хачериди подписал контракт с «Динамо-Брест» в конце 2019 года, но дебютировал за клуб только 8 апреля и провел за клуб лишь 2 матча.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Betnews365.com

(20 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kvv1404
    online
      kvv1404, 19.04.2020 14:58
    0
    kvv1404, 19.04.2020 14:57
    Недовго музтка пограла! Хачу треба переходити грати на першість області разм з Алієвим,чи то по стопам Алієва! Шкода що талановиті гравці не дружать з головою!
    музика
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 19.04.2020 14:57
    0
    Недовго музтка пограла! Хачу треба переходити грати на першість області разм з Алієвим,чи то по стопам Алієва! Шкода що талановиті гравці не дружать з головою!
    Ссылка
    Nashwill
    online
      Nashwill, 19.04.2020 14:47
    -4
    OKs100, 19.04.2020 14:18
    За такое нужно отстранять на 50-70 матчей
    в шлюхтьорі це зовсім не привід... там навіть керівництво може арбітрам погрожувати безнаказано
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.04.2020 14:46
    +4
    Как в поговорке про горбатого, ничего за целую жизнь так и не научился(
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 19.04.2020 14:43
    -1
    Ну так чего ожидали от игрока Динамо Киев, там много нервных ..
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 19.04.2020 14:39
    +3
    Это один из способов уйти на карантин!😁😁😁
    Ссылка
    kerch30
      kerch30, 19.04.2020 14:30
    +1
    Вот кем скоро можно Динамо усилить
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2020 14:22
    +3
    Бить судью это шок. После такого нужно гнать в шею
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2020 14:18
    +5
    За такое нужно отстранять на 50-70 матчей
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 19.04.2020 14:18
    +5
    За такое нужно отстранять на 50-70 матчей
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 19.04.2020 14:46
    +4
    Как в поговорке про горбатого, ничего за целую жизнь так и не научился(
    Ссылка
    Vadya
      Vadya, 19.04.2020 14:39
    +3
    Это один из способов уйти на карантин!😁😁😁
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 19.04.2020 14:22
    +3
    Бить судью это шок. После такого нужно гнать в шею
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 19.04.2020 14:30
    +1
    Вот кем скоро можно Динамо усилить
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 19.04.2020 14:58
    0
    kvv1404, 19.04.2020 14:57
    Недовго музтка пограла! Хачу треба переходити грати на першість області разм з Алієвим,чи то по стопам Алієва! Шкода що талановиті гравці не дружать з головою!
    музика
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 19.04.2020 14:57
    0
    Недовго музтка пограла! Хачу треба переходити грати на першість області разм з Алієвим,чи то по стопам Алієва! Шкода що талановиті гравці не дружать з головою!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности