Где они сейчас? Игроки Шахтера, выходившие в четвертьфинал ЛЧ-2010/11

Главным еврокубковым достижением в истории «Шахтера» является, конечно же, победа в последнем розыгрыше Кубка УЕФА, добытая над «Вердером» в 2009-м. Однако в Лиге чемпионов ключевым ориентиром для «горняков» пока все еще остается четвертьфинал сезона-2010/11. Тогда впервые и пока единственный раз в истории «Шахтер» добрался до столь высокой стадии, уверенно выиграв группу (15 набранных очков из 18!) с «Арсеналом», «Брагой» и «Партизаном», а в 1/8 финала не оставив ни малейших шансов на успех «Роме» (3:2 – в Риме, 3:0 – в Донецке).

Увы, в 1/4 финала команде Луческу в соперники досталась практически непобедимая в то время «Барселона», которая и выиграла трофей, одолев в финале «Манчестер Юнайтед» (3:1). С «Шахтером» каталонцы не имели ни малейших проблем – после 5:1 в первом матче в Барселоне, на выезд команда Хосепа Гвардиолы отправлялась в качестве абсолютного хозяина ситуации, но даже при этом смогла добыть победу, хоть и минимальную (1:0).

По прошествии девяти лет, не покидает ощущение, что тот состав «Шахтера» был способен на большее, но реализовать весь потенциал этим футболистам по ряду причин так и не удалось. Что ж, вспомним еще раз этих творцов «горняцкой» истории, и поговорим о их нынешней карьерной ситуации.

Андрей ПЯТОВ

180 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Девять лет назад Андрей Пятов, которому тогда было только 26, уже был безоговорочным номером один в стане «горняков». Он отыграл все 10 поединков «Шахтера» в Лиге чемпионов-2010/11, в том числе и оба матча против «Барселоны». Пять пропущенных мячей на выезде – конечно, крайне неприятная история, но Пятов всей своей карьерой доказал, что подобное не могло оказать на его карьеру пагубного влияния. Психологически этот вратарь очень стойкий, по причине чего без особых проблем удерживает за собой статус ключевого стража ворот «Шахтера», а также сборной Украины, и по сей день. Очевидно, что в ближайших планах Пятова нет пункта о завершении карьеры, иначе бы в одном из недавних интервью он не приводил примеры «вратарских динозавров» в лице Шовковского и Буффона.

Дарио СРНА

90 минут в первом матче против «Барселоны» в 1/4 финала, 1 результативная передача

Лидер и капитан той команды смог сыграть только в первом поединке против «блаугранас» на выезде, отличившись голевой передачей на Ярослава Ракицкого. На ответную игру Срна выйти не смог из-за полученного в матче национального чемпионата против «Оболони» (0:1) повреждения бедра. В домашнем поединке хорват поддерживал «горняков» с трибун, но этого оказалось недостаточно для положительного результата. В «Шахтере» Срна отыграл до лета 2018 года, став рекордсменом клуба по количеству проведенных матчей (536), после чего на сезон отправился в Италию, где в стане «Кальяри» через год завершил карьеру футболиста. С лета 2019 года входит в тренерский штаб Луиша Каштру, являясь одним из его ассистентов, а также выполняет функции амбассадора «Шахтера».

Василий КОБИН

90 минут в ответном матче против «Барселоны» в 1/4 финала

Заменить Срну в донецком противостоянии «горняков» и «блаугранас» был призван многолетний резервист хорвата в «Шахтере» Василий Кобин, который за 8 лет в оранжево-черной футболке выиграл 9 титулов, сыграв лишь 79 поединков. Ту игру Кобин не провалил, хотя на 43-й минуте вместе с коллегами по обороне недостаточно плотно сыграл против Лионеля Месси, забившего великолепный мяч и принесшего «Барселоне» вторую победу в четвертьфинале против «Шахтера». Из стана «горняков» Кобин ушел летом 2017 года свободным агентом в «Верес», но через полгода подался в Казахстан, где контракт ему предложил «Тобол». Последней командой в карьере Василия был «Минай», где он минувшим летом и повесил бутсы на гвоздь, а заодно принял предложение возглавить амбициозную команду из родного для Кобина Закарпатья. Ныне «Минай» - на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги и является одним из главных претендентов на попадание в УПЛ на сезон-2020/21.

Николай ИЩЕНКО

180 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Александр Кучер матчи против «Барселоны», как и поединки в 1/8 финала против «Ромы», пропускал из-за травмы колена, а потому его позицию Мирча Луческу доверил Николаю Ищенко. Как и Кобин, этот бек в свое время в стан «горняков» пришел из «Карпат», но как и Василий, оставить яркий след в истории донецкой команды не смог. Позиционная игра центральных защитников «Шахтера» в матчах с «Барселоной» - это тихий ужас… Возможно, отсутствие более сильных исполнителей в этой линии и помешало «горнякам» составить более серьезную конкуренцию «блаугранас». Из «Шахтера» Ищенко ушел в 2015 году в «Металлист», который вскоре приказал долго жить, как и следующие два клуба в карьере Николая – «Сталь» из Каменского и «Верес» (да, номинально клуб из Ровно остался, но непонятная метаморфоза, когда в элите вместо ровенцев начал играть «Львов» вряд ли кем-то забыта). Доигрывал Ищенко в Одессе в рядах «Черноморца», а летом 2018 года завершил карьеру, после чего о нем слышно не так и часто.

Ярослав РАКИЦКИЙ

180 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала, 1 гол

Удивительно, но при всем атакующем потенциале того «Шахтера», автором единственного мяча «горняков» в четвертьфинальной дуэли против «Барселоны» стал центрбек Ярослав Ракицкий, удачно подставивший колено под передачу Срны со штрафного. Впрочем, это единственное светлое пятно из игры Ярослава против той «Барсы». В остальном оборона «горняков», о чем уже говорилось, выглядела весьма бледно, и центральная ее ось – в первую очередь. Из «Шахтера» Ракицкий ушел в конце января 2019 года, подавшись в «Зенит», который перевел «горнякам» 10 миллионов евро. Поговаривали, что уход Ярослава связан с натянутыми отношениями с тогдашним коучем команды Паулу Фонсекой. С тех пор Ракицкий перестал вызываться в ряды сборной Украины, а впоследствии объявил о завершении международной карьеры. В российской же Премьер-лиге его ценят и уважают, назвав недавно в числе лучших игроков чемпионата.

Разван РАЦ

90 минут в первом матче против «Барселоны» в 1/4 финала

Соотечественник Мирчи Луческу провел в «Шахтере» 10 лет – с 2003-го по 2013-й. В Лиге чемпионов-2010/11 был ключевым левым защитником команды, однако на 50-й минуте матча в Барселоне схлопотал «горчичник», который не позволил Развану принять участие в ответной игре в Донецке. После «Шахтера» успел поиграть за четыре команды из разных лиг – английский «Вест Хэм», испанский «Райо Вальекано», греческий ПАОК и румынскую «Поли Тимишоару», в рядах которой летом 2018 года и завершил карьеру. С тех пор о Разване слышно немного, но недавно он рассказал, что в «Шахтере» за десять лет уровень его зарплаты вырос в восемь раз (https://sport.ua/news/482075-rats-ponyatno-pochemu-za-10-let-v-shahtere-moya-zarplata-vyrosla-v-8-raz)!

Вячеслав ШЕВЧУК

90 минут в ответном матче против «Барселоны» в 1/4 финала

Шевчук, как и Кобин, получил возможность сыграть в ответном поединке с «блаугранас» только из-за форс-мажора в виде дисквалификации Раца. Каши не испортил, но и дополнительной надежности защитной линии «горняков» в той встрече не придал. Основным игроком на левой «бровке» донецкой команды стал после ухода Раца и до момента становления Исмаили уже при Паулу Фонсеке. В конце 2016 года Вячеслав довольно неожиданно для многих заявил о завершении карьеры, а вскоре подался в тренеры. Сперва работал с юношами «Шахтера», а затем получил предложение возглавить «Олимпик», но проработал там только полгода – при в общем-то симпатичной игре команды, она не обеспечивала необходимый результат, с чем молодой коуч мириться не пожелал. В настоящее время Шевчук трудится экспертом на телевидении, однако практически наверняка вернется к тренерскому ремеслу, если получит интересное предложение.

Томаш ХЮБШМАН

157 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

В то время чешский легионер был основной опцией для Мирчи Луческу на позицию опорного полузащитника, особенно в матчах еврокубков, где не было необходимости вписываться в лимит на легионеров. В выездной встрече провел на поле 82 минуты, после чего уступил место Эдуардо, а в домашней отыграл 75 минут, будучи замененным на Фернандиньо. Из «Шахтера» Хюбшман ушел свободным агентом летом 2014 года, вернувшись в Чехию в ряды «Яблонца». Ныне Томашу 38 лет, но он все еще продолжает играть, являясь, к тому же, капитаном своей команды, а в минувшем сезоне приезжал в Киев на матч Лиги Европы против «Динамо».

ФЕРНАНДИНЬО

35 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Сезон-2010/11 оказался, наверное, одним из худших в игровой карьере Фернандиньо. Еще в сентябре в матче чемпионата против «Оболони» бразильцу сломали ногу, из-за чего он пропустил более 200 дней и 25 матчей, которые провела его команда в этот период. К матчам против «Барсы» Фернандиньо как раз восстановился и начинал пытаться выйти на прежний уровень. К чести бразильца, ему удалось не только вернуться, но и заиграть намного лучше. Летом 2013 года это привело к трансферу Фернандиньо в «Манчестер Сити» за 40 миллионов евро, где хавбек выступает и по сей день, продлив в конце января свое трудовое соглашение с «горожанами» еще на один сезон.

ЖАДСОН

160 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Автор решающего гола в финале Кубка УЕФА-2009 в обоих матчах с «Барселоной» выходил в стартовом составе. Запомнился несколькими качественными передачами, открывавшими хорошие возможности для его партнеров по команде в атаке, однако вся эта работа Жадсона материализована в голы не была. В январе 2012 года хавбек попросился на родину, мотивировав это желанием быть поближе к семье. «Шахтер» отпустил Жадсона за 4 миллиона евро в «Сан-Паулу», но спустя четыре года хавбек оказался в Китае, куда подался за «длинным долларом». Вернувшись через год в Бразилию, Жадсон три сезона отыграл за «Коринтианс», прежде чем расторг контракт с этим клубом в начале марта. Ныне бразильцу 36 лет, но согласно последней информации, завершать карьеру он не планирует, и хочет еще годик-два поиграть на хорошем уровне.

Генрих МХИТАРЯН

180 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Армянский хавбек перешел в «Шахтер» летом 2010 года, а потому для него это был первый сезон в рядах «горняков». Впрочем, в апреле 2011-го этот факт не помешал Луческу выставить Генриха в старте на «Барселону» в обоих поединках 1/4 финала Лиги чемпионов. В том розыгрыше самого престижного клубного турнира континента Мхитарян вообще провел 7 матчей (6 – в стартовом составе), однако результативными действиями отличиться не сумел. Впрочем, время для этого придет позже, когда Генрих в УПЛ-2012/13 забьет 25 голов в 29 матчах, побив рекорд результативности за сезон для этого турнира. С 2013 по 2016 годы Мхитарян выступал в дортмундской «Боруссии», а затем по полтора года провел в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале». Ныне на правах аренды играет в «Роме», которую возглавляет еще один нечужой для «Шахтера» человек – Паулу Фонсека.

Алекс ТЕЙШЕЙРА

15 минут в первом матче против «Барселоны» в 1/4 финала

В то время Алекс Тейшейра был еще резервистом в команде Мирчи Луческу, который выпускал талантливого бразильца преимущественно на замены. Против «Барселоны» Алекс сыграл лишь 15 минут в выездной встрече, заменив Виллиана. Звездный час Тейшейры в «Шахтере» наступит уже после ухода Виллиана, Дугласа Косты и Генриха Мхитаряна. В первой части УПЛ-2015/16 бразилец забил 22 гола в 15 матчах, и был невероятно близок к тому, чтобы побить рекорд Мхитаряна, но в феврале 2016-го на «Шахтер» вышло руководство «Цзянсу Сунин» с колоссальным предложением в 50 миллионов евро. С тех пор Тейшейра играет в Китае, где пока не выиграл ни одного трофея, и имеет контракт до конца нынешнего года.

Дуглас КОСТА

148 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Дугласу Косте удалось быстрее адаптироваться к игре «Шахтера», чем Алексу Тейшейре, а потому в сезоне-2010/11 он уже был основным игроком в матчах Лиги чемпионов на правом фланге атаки. В 10 матчах бразилец забил 2 гола (в выездных матчах против «Ромы» и «Браги»), однако против «Барселоны» отличиться не сумел. Проведя впоследствии еще четыре сезона за «горняков», летом 2015 года Дуглас Коста ушел в «Баварию» за 30 миллионов евро. За мюнхенцев выступал неплохо, но нарекания к его игре были, а потому через два года «Бавария» приняла предложение «Ювентуса» и сперва отправила туда Косту в аренду, а затем и продала полноценно. Увы, в Турине реализовать свои способности по максимуму Дугласу пока также не удается, а потому велика вероятность летней смены команды. Поговаривают о «Роме» и «Манчестер Сити»…

ВИЛЛИАН

165 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

В Лиге чемпионов-2010/11 Виллиан провел 10 матчей за «горняков», забив «Роме» в ответном матче 1/8 финала, однако его звездный час в стане «Шахтера» наступит через два года, когда он в 6 матчах группового раунда ЛЧ забьет 4 гола, в том числе два – на «Стамфорд Бридж» в ворота «Челси». К «синим» Виллиан и перешел в 2013 году транзитом через «Анжи», который активировал клаусулу бразильца в контракте с «Шахтером» и выкупил его за 35 миллионов евро, чтобы через полгода продать в «Челси» на полмиллиона дороже. С тех пор Виллиан является одним из важных футболистов для лондонской команды, но текущим летом, вероятно, сменит обстановку, так как не может согласовать с «синими» детали нового контракта.

Луис АДРИАНО

156 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Один из главных любимчиков Мирчи Луческу сыграл в стартовом составе «Шахтера» в обоих матчах против «Барсы» в четвертьфинале. Сколько моментов Луис Адриано не удосужился реализовать в первом поединке, даже сложно себе представить, особенно когда речь идет о матче на «Камп Ноу». Бразилец не успевал подстроиться под удар, пробивал мимо, во вратаря – да куда угодно, но только не в ворота. Справедливости ради, со 128 забитыми мячами именно Луис Адриано является лучшим голеадором в истории «горняков». Ушел из «Шахтера» этот футболист летом 2015 года. «Горняки» очень вовремя продали Луиса Адриано в «Милан» за 8 миллионов евро, который затем намаялся с транжирой, отпустив спустя полтора сезона в московский «Спартак» на правах свободного агента, лишь бы не платить существенную зарплату. Но и в России Адриано отыграл только полтора сезона, а летом минувшего года за 1 миллион евро был продан «Палмейрасу», где выступает и поныне.

ЭДУАРДО

40 минут в обоих матчах против «Барселоны» в 1/4 финала

Бразилец с хорватским паспортом перешел в «Шахтер» из лондонского «Арсенала», когда в топ-лиге на нем уже поставили «крест» после тяжелейшей травмы колена. Стать ключевым игроком «горняков» Эдуардо так и не сумел, но запомнился частыми эффективными выходами на замену. Увы, против «Барселоны» преуспеть у хорвата не вышло, однако за всю историю УПЛ именно он является лучшим джокером турнира – 23 гола после выходов со скамейки запасных. Ныне Эдуардо 37 лет и он с января минувшего года пребывает без клуба, уйдя из польской «Легии». Официально о завершении карьеры «Дуду» пока не заявлял, но, исходя из его последнего интервью, серьезный футбол для него уже в прошлом.

Марсело МОРЕНО

24 минуты в ответном матче против «Барселоны» в 1/4 финала

Этот боливиец перешел в «Шахтер» еще в 2008-м, но заиграть не сумел, после чего прошел через аренды в «Вердере» и «Уигане». Летом 2010-го он как раз вернулся, однако вновь выиграть конкуренцию у Луиса Адриано и Эдуардо не сумел. Впрочем, в ответном матче в Донецке Луческу то ли от отчаяния, то ли с реальной верой в парня, но выпустил Морено на заключительные 24 минуты матча. Забить Марсело не удалось, а уже в начале 2012 года «Шахтер» наконец-то смог полноценно продать боливийца – за 6 миллионов евро в «Гремио». Последние пять лет Марсело Морено провел в Китае, выступая в элитном и втором по рангу дивизионе тамошней системы лиг. Однако в середине февраля, испугавшись быстрого распространения по Поднебесной коронавируса, Морено вернулся в Бразилию, согласовав контракт с практически родным для него «Крузейро».

Алексей СЛИВЧЕНКО