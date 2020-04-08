Виллиан рассказал о главной проблеме в переговорах с Челси по контракту

Бразилец и лондонский клуб не могут согласовать сроки нового соглашения

  • 08.04.2020 11:00
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Виллиан рассказал о главной проблеме в переговорах с Челси по контракту
© Daily Star. Виллиан

Бразильский легионер «Челси» Виллиан, известный в Украине по выступлениям в составе «Шахтера», пояснил, почему, вероятнее всего, в конце сезона покинет «синих» и будет подыскивать другой клуб для продолжения карьеры.

«Все знают, что мой контракт с «Челси» заканчивается через несколько месяцев, поэтому договариваться о продлении сейчас действительно сложно. Полагаю, что мне будет очень непросто остаться, потому как «Челси» предлагает мне соглашение на два года, а я прошу договор на три. Мы обменялись мнениями по этому вопросу, и на этом все закончилось. Мы больше не общались и не вели никаких переговоров».

«Я хочу остаться в Премьер-лиге, но не исключаю, что переберусь в другой чемпионат. Я буду играть до конца сезона, а затем буду смотреть, что произойдет. Да, я читаю слухи об интересе других клубов. Их много, так как я могу стать свободным агентом. Тогда я смогу вести переговоры, но пока предложений у меня нет», - рассказал 31-летний Виллиан.

Напомним, Виллиан выступает за «Челси» c 2013 года. В текущем сезоне бразилец провел 28 матчей в АПЛ, записав в актив по 5 голов и результативных передач.

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Источник — Daily Star

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