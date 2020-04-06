Андрей ПЯТОВ: «Примеры для меня — Буффон и Шовковский»

Голкипер «Шахтера» назвал вратарей, на которых равняется

  • 06.04.2020 20:12
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Андрей ПЯТОВ: «Примеры для меня — Буффон и Шовковский»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

35-летний голкипер «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов рассказал, какие вратари являются для него примером.

«Для меня образец — это Буффон и Шовковский. Они играют, пока чувствуют. Саша почувствовал, что трудно, что травмы замучили, и закончил в 41. А о Буффоне я недавно читал, что он собирается продлить контракт еще на год (улыбается). Он живет футболом, как и я. Сколько буду нужен команде, сколько буду чувствовать себя хорошо — столько и буду играть», — отметил Пятов.

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Источник — Футбол 24

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