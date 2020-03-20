РАЦ: «Понятно, почему за 10 лет в Шахтере моя зарплата выросла в 8 раз»

Бывший левый защитник «Шахтера» Разван Рац, который выступал за «горняков» с 2003 по 2013 годы, вспомнил период, когда он покинул Украину и переехал в Англию в ряды «Вест Хэма».

«Агент, который помог мне попасть в английскую Премьер-лигу, сказал, что счастлив, ведь ему наконец-то удалось вытащить меня. Я был удивлен услышанному, и спросил у него, что он имеет в виду. Он сказал, что когда-то был скаутом в «Тоттенхэме» и «Эвертоне», и что оба этих клуба очень хотели меня, но так и не смогли подписать».

«Я никогда не слышал о каких-то предложениях «Шахтеру» по мне, но справедливости ради, я никогда до этого не работал с агентами. Вот так я понял, почему мой контракт с «Шахтером» так часто менялся. Думаю, что за 10 лет моя зарплата в клубе выросла в 8 раз!» - отметил Рац.

Напомним, в стане «Шахтера» Разван Рац стал 7-кратным чемпионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка и 4-кратным обладателем Суперкубка страны, а в 2009 году выиграл с «горняками» Кубок УЕФА.