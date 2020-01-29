Умеющие помочь, или Топ-10 джокеров УПЛ

Пожалуй, каждый главный тренер мечтает иметь в своем распоряжении не только одиннадцать качественных футболистов, составляющих основу его команды, но и как можно больше сильных игроков вообще, которых можно при случае выпустить на замену и, тем самым, однозначно улучшить игру и добиться нужного результата.

Как правило, на виду у всех находятся именно те футболисты, чей выход на замену сопровождается голевыми действиями. Оно и понятно – уследить за количеством перехватов, выносов или подкатов обычному болельщику куда тяжелее, чем за голами и ассистами. Впрочем, многие ли сейчас смогут назвать хотя бы 4-5 игроков, на счету которых наибольшее количество забитых мячей после выходов на замену в поединках УПЛ? Предлагаем проверить вместе – мы, проанализировав статистику, рассказываем, а вы, предварительно покопавшись в памяти, сверяете наши сведения с тем, что удалось вспомнить.

Подчеркиваем, что речь идет исключительно о периоде проведения чемпионата Украины под эгидой украинской Премьер-лиги. Стало быть, это рейтинг лучших джокеров (к нашумевшему фильму этот расхожий футбольный термин не имеет никакого отношения) не за всю историю проведения чемпионатов Украины, а именно за время розыгрышей УПЛ, то есть с сезона-2008/09 и по сей день.

10. Алексей АНТОНОВ – 7 голов

Выступления в УПЛ Антонов начинал в составе «Зари», которая на то время арендовала форварда у «Металлиста». Впрочем, ни в стане луганчан, ни в рядах харьковчан Антонову забивать помногу не удавалось, по причине чего он летом 2010 года свободным агентом перешел в «Ильичевец». Качественный сезон в Мариуполе привел к трансферу Антонова в «Днепр», но там реализовать себя на полную Алексею вновь не удалось, из-за чего он куда больше сыграл за «Кривбасс», будучи отданным в аренду. Последней командой Антонова в УПЛ к нынешнему моменту был «Черноморец», в котором форвард провел сезоны-2013/14 и 2017/18. С лета 2018 года Алексей Антонов пребывает в статусе свободного агента, который получил после ухода из латвийского «Вентспилса».

Всего в УПЛ Алексей Антонов выходил на замену в 33 поединках, отыграв 998 минут. На его счету 7 голов, а также 2 результативные передачи. Высшим достижением в карьере Антонова в УПЛ является «бронза», добытая с «Металлистом» в сезоне-2009/10.

9. МАРЛОС – 7 голов



uefa.com. Марлос

В Украину Марлос перебрался в начале 2012 года. Первой его командой в отечественной элитной футбольной лиге стал «Металлист», в котором Марлос провел два с половиной сезона, а затем за 8 миллионов евро был продан «Шахтеру», где выступает и по сей день. В сентябре 2017 года хавбек принял украинское гражданство, получив возможность выступать за национальную сборную Украины.

Всего в УПЛ Марлос провел 189 поединков, выходя на замену относительно нечасто – всего 37 раз. На его счету 936 минут чистого игрового времени, проведенного после выходов на замену (благодаря этому Марлос расположился в нашем рейтинге выше Алексея Антонова), 7 забитых мячей и 5 результативных передач. Наивысшими достижениями хавбека в УПЛ являются три чемпионских титула, которые он добыл с «Шахтером» в трех последних сезонах.

8. Никола КАЛИНИЧ – 8 голов



ФК Днепр. Никола Калинич

В августе 2011 года «Днепр» потратил 6 миллионов евро на покупку у «Блэкберна» хорватского форварда Николы Калинича. Тот сумел сходу зарекомендовать себя отличным бомбардиром, проведя в днепровской команде четыре продуктивных года, после чего был продан в «Фиорентину» за 5,5 миллионов евро. Вероятно, Калинич был бы не прочь остаться в «Днепре» и далее, но в клубе начались проблемы с финансами, которые завершились процедурой банкротства, потерей профессионального статуса и последовавшим затем фактическим расформированием команды.

На счету Калинича в УПЛ 86 матчей, в 36 из которых он появлялся на замену. Выходя на поле с лавки запасных, провел 1153 минуты и забил 8 голов. Кроме того, на его счету 2 ассиста. Наивысшим достижением в УПЛ для Калинича является второе место, к которому он помог прийти «Днепру» в сезоне-2013/14. Ныне Никола на правах аренды из «Атлетико» выступает за «Рому», не имея в свой 31 год постоянной игровой практики.

7. Денис ОЛЕЙНИК – 8 голов

Свой первый сезон в УПЛ Денис Олейник провел в киевском «Арсенале» на правах аренды из «Динамо», воспитанником академии которого он и является. Вернее, первую часть премьерного для УПЛ сезона хавбек провел в стане «канониров», а затем был продан «Динамо» в «Металлист» за чуть более чем 1 миллион евро. В Харькове Денис отыграл два с половиной весьма качественных и результативных года, после чего решил податься в «Днепр». Впоследствии хавбек заявлял, что жалеет об этом решении, так как в днепровской команде он «упал в футбольном плане». Из-за конфликта с Хуанде Рамосом летом 2014 года Олейник покинул Украину, отбыв в «Витесс». После того в УПЛ хавбек не выступал, хотя в 2017-2018 годах играл в Украине в Первой лиге за «Десну» и «Гелиос».

Всего в УПЛ на счету Олейника 138 матчей. В 30 поединках хавбек выходил на поле со скамьи запасных, проведя 1009 минут и отличившись 8 голами, а также 3 результативными передачами. В сезоне-2013/14 «Днепр», в заявке которого числился Олейник, стал «серебряным» призером УПЛ, но сам Денис не провел в том чемпионате за днепрян ни единого матча, потому его высшим достижением в лиге, по сути, являются три «бронзы» с «Металлистом» (сезоны-2008/09, 2009/10, 2010/11). С 1 января 2020 года Денис Олейник получил статус свободного агента, покинув финский клуб СИК, где провел последние полтора года. Но, проведя некоторое время без клуба, Олейник решил продолжить карьеру в Финляндии.

6. Марко ДЕВИЧ – 8 голов



ФК Металист. Марко Девич

Культовый игрок для болельщиков «Металлиста» Марко Девич в Украину перебрался в начале 2005 года, когда его приобрела «Волынь». Спустя полтора года Марко был продан «Металлисту», где и дебютировал в премьерном розыгрыше УПЛ в сезоне-2008/09. Летом 2012 года перешел в «Шахтер» за 5 миллионов евро, но уже в феврале 2013-го вернулся в «Металлист», где отыграл еще год, а затем был продан в российский «Рубин». К слову, еще летом 2008 года Марко Девич получил украинское гражданство, благодаря чему впоследствии провел 35 матчей за сборную Украины, забив 7 голов, а также поучаствовав в финальном турнире Евро-2012 и войдя в историю в качестве автора ставшего уже легендарным незасчитанного гола в ворота сборной Англии.

В УПЛ Марко Девич в 31 матче выходил на замену (в роли игрока ротации был только в «Шахтере», в то время как в «Металлисте» преимущественно выходил в основе). На его счету 8 голов, для чего Девичу потребовалось провести 875 минут игрового времени после выходов на замену. Также в актив форварду можно записать 5 ассистов. Высшим достижением Девича в УПЛ является титул чемпиона в сезоне-2012/13, в первой части которого Марко выступал за «Шахтер».

5. Алекс ТЕЙШЕЙРА – 9 голов

В начале 2010 года «Шахтер» выкупил контракт молодого Алекса Тейшейры у «Васку да Гама» за 6 миллионов евро. В Украине бразилец провел шесть лет, а в феврале 2016-го неожиданно для многих перешел в китайский клуб «Цзянсу Сунин», который заплатил «горнякам» за трансфер игрока рекордные для УПЛ 50 миллионов евро. В сезоне-2015/16 Тейшейра был близок к тому, чтобы побить бомбардирский рекорд лиги, установленный ранее Генрихом Мхитаряном. В активе армянина 25 голов, в то время как бразилец за половину сезона отличился 22 мячами, но затем уехал в Китай.

На счету Тейшейры 146 матчей в УПЛ, причем в 47 поединках (преимущественно на заре карьеры в «Шахтере») Алекс появлялся на замену. Отличился 9 голами после выходов на поле со скамьи запасных, также выполнил 2 ассиста. Высшие достижения в УПЛ – пять титулов чемпиона. В настоящее время продолжает играть в Китае за «Цзянсу Сунин», с которым максимум чего смог добиться – выиграть «серебро» в 2016 году.



ФК Шахтер. Дуглас Коста и Алекс Тейшейра

4. Дуглас КОСТА – 10 голов

Этот талантливый бразилец прибыл в «Шахтер», как и Алекс Тейшейра, в начале 2010 года, но стоил казне «горняков» на 2 миллиона больше. В Украине провел пять с половиной лет, успев зарекомендовать себя одним из наиболее скоростных и техничных футболистов лиги. В июле 2015-го был продан «Баварии» за 30 миллионов евро.

За свою профессиональную карьеру Дуглас Коста больше всего матчей провел именно в УПЛ – 141. В 47 матчах появлялся на поле на замену, отличившись 10 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Как и Алекс Тейшейра, стал 5-кратным чемпионом Украины. С лета 2017 года играет за «Ювентус» - сперва на правах аренды, а затем туринцы выкупили контракт вингера у «Баварии» за 40 миллионов евро.

3. Евгений СЕЛЕЗНЕВ – 13 голов



ФК Днепр. Евгений Селезнев

Чемпионат-2007/08 Евгений Селезнев прекрасно провел на правах аренды в киевском «Арсенале», отличившись 17 голами в 24 матчах, а потому в премьерном розыгрыше УПЛ вернулся в родной для себя «Шахтер». Стать твердым игроком основы в стане «горняков» так и не смог, хотя впоследствии еще несколько раз возвращался в клуб. Лучше всего непосредственно в УПЛ бомбардирский талант Селезнев проявил в составе «Днепра», где играл с 2009 по 2011 и с 2012 по 2016 годы.

В УПЛ на счету Селезнева 54 выхода на замену (25 из них – в составе «Шахтера»), 1678 игровых минут и 13 забитых мячей. Также в активе форварда 5 результативных передач. Высшими достижениями в УПЛ для Селезнева являются 3 титула чемпиона с «Шахтером» в сезонах-2011/12, 2012/13 и 2016/17, хотя в последних двух на счету Евгения считанное число появлений на поле. В январе 2017 года Селезнев покинул УПЛ и с тех пор выступает за границей – в Турции и Испании. Ныне его клубом является «Бурсаспор», обитающий во втором дивизионе турецкого чемпионата.

2. Луис АДРИАНО – 13 голов

В Украину бразилец перебрался еще в марте 2007 года и играл исключительно за «Шахтер». Сперва использовался Луческу в системе ротации, а со временем застолбил за собой место ключевого форварда команды и стал лучшим голеадором клуба в его истории. Покинул «Шахтер» в 2015 году, будучи проданным в «Милан» за 8 миллионов евро. Впрочем, в Италии построить карьеру Адриано не удалось, после чего он был отпущен в московский «Спартак» на правах свободного агента – благодаря этому «россонери» смогли разгрузить зарплатную ведомость клуба.

В УПЛ на замену появлялся нечасто – всего в 25 матчах. О причине мы уже упомянули выше – в то время Луис Адриано уже успел стать безоговорочным лидером атак «Шахтера». Провел 821 минуту, отличился 13 забитыми мячами и 6 ассистами. Высшим достижением Луиса Адриано в УПЛ являются 6 титулов чемпиона. Ныне 32-летний бразилец играет на родине за «Палмейрас», куда перешел летом минувшего года из «Спартака» за 1 миллион евро.



ФК Шахтер. Луис Адриану и Эдуардо

1. ЭДУАРДО – 23 гола

Летом 2010 года «Шахтер» удивил всех украинских болельщиков трансфером форварда «Арсенала» и сборной Хорватии Эдуардо, за который пришлось выложить около 7 миллионов евро. Из стана «канониров» некогда перспективного форварда фактически списали после тяжелейшей травмы, но в «Шахтере» он смог вновь обрести себя. Преимущественно в стане «горняков» Эдуардо появлялся на замену, но почти всегда оказывался способен помочь команде голевыми действиями.

Именно Эдуардо является к нынешнему моменту лучшим джокером в истории УПЛ и, вероятно, еще нескоро будет смещен с этого своеобразного пьедестала. Всего в УПЛ хорват провел 111 матчей, отличившись 39 забитыми мячами. При этом, в 55 поединках Эдуардо появлялся на поле со скамьи запасных, записав в них на свой счет 23 гола. Это единственный футболист в нашем рейтинге, который после выходов на замену провел голов больше, чем при игре в стартовом составе. В УПЛ пять раз становился чемпионом, а покинул лигу в начале 2017 года. Ныне Эдуардо пребывает в статусе свободного агента и всерьез задумывается о завершении карьеры футболиста.

Алексей СЛИВЧЕНКО