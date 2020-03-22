Ракицкий занял четвертое место в списке лучших игроков РПЛ

Опрос проводился среди тренеров клубов российской высшей лиги

  • 22.03.2020 20:26
  • 1516 просмотров
  • 5 комментариев
Ракицкий занял четвертое место в списке лучших игроков РПЛ
© ФК Зенит. Ярослав Ракицкий

30-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий занял четвертое место в списке лучших игроков завершившейся части чемпионата России.

В опросе приняли участие главные тренеры команд-участниц РПЛ.

Ракицкий набрал 7 зачетных пунктов. Первым стал форвард «Зенита» Артем Дзюба (25 очков), вторым — полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (24 очка), третьим — полузащитник «Ростова» Роман Еременко (8 очков).

Чемпионат России был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, где отдал одну результативную передачу.

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Источник — Спорт-Экспресс в России

(6 голосов)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.03.2020 20:57
    +2
    на дне тоже есть свои передовики и отстающие
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 22.03.2020 20:49
    -2
    common_sense, 22.03.2020 20:35
    неудачник
    Не обязательно здесь писать кто ты.
    Ссылка
    Viktor loz
    online
      Viktor loz, 22.03.2020 20:45
    +4
    Він для більшості українців не цікавий .
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 22.03.2020 20:35
    0
    неудачник
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 22.03.2020 20:35
    -1
    неудачник
    Ссылка
    Viktor loz
    online
      Viktor loz, 22.03.2020 20:45
    +4
    Він для більшості українців не цікавий .
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 22.03.2020 20:57
    +2
    на дне тоже есть свои передовики и отстающие
    Ссылка
    common_sense
    online
      common_sense, 22.03.2020 20:35
    0
    неудачник
    Ссылка
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