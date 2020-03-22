Ракицкий занял четвертое место в списке лучших игроков РПЛ

30-летний украинский защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий занял четвертое место в списке лучших игроков завершившейся части чемпионата России.
В опросе приняли участие главные тренеры команд-участниц РПЛ.
Ракицкий набрал 7 зачетных пунктов. Первым стал форвард «Зенита» Артем Дзюба (25 очков), вторым — полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк (24 очка), третьим — полузащитник «Ростова» Роман Еременко (8 очков).
Чемпионат России был приостановлен в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
В текущем сезоне Ракицкий провел за «Зенит» 21 матч в РПЛ, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Спорт-Экспресс в России
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