Сергей РЕБРОВ: «Возвращение в Динамо? Может быть вариант»

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров в программе «Великий Футбол» поделился своим мнением о нынешней ситуации в «Динамо», «Шахтере» и чемпионате Украины.

«Я болею за «Динамо» и надеюсь, что в следующем сезоне киевляне дадут бой и постараются выиграть чемпионат. У каждой команды есть светлые и черные полосы. Надеюсь, что команда вернет свою былую славу. Чем нынешний «Шахтер» отличается от «Шахтера» Луческу? Тогда он был сильнее. Несколько дней назад пересматривали с сыном сумасшедший финал Кубка Украины. Это была состоявшаяся команда. Луческу создал мощный костяк команды из бразильцев. Сейчас это хорошая команда, много молодых. Как и «Динамо», «Шахтеру» нужно время.

Изменился ли чемпионат Украины? Стало гораздо меньше легионеров. Появилось много молодых футболистов. Это плюс, но нельзя требовать от них сразу результат. Нужно терпение и опытные игроки. Не так просто в такой финансовой ситуации приобрести добротного легионера. Думаю, что через несколько сезонов наша молодежь будет показывать другой уровень футбола.

Общение с Суркисом? Давно ним общался, но мы с ним всегда были в хороших отношениях и всегда уважением относился к нему. «Динамо» дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в киевский клуб? Может быть любой вариант. Работа тренером - это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Завтра может случиться все, что угодно», — отметил Ребров.