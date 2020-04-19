Сергей РЕБРОВ: «Возвращение в Динамо? Может быть вариант»

Специалист поделился мнением о возвращении в киевский клуб

  • 19.04.2020 21:36
  • 1400 просмотров
  • 4 комментария
Сергей РЕБРОВ: «Возвращение в Динамо? Может быть вариант»
© ФК Ференцварош. Сергей Ребров

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров в программе «Великий Футбол» поделился своим мнением о нынешней ситуации в «Динамо», «Шахтере» и чемпионате Украины.

«Я болею за «Динамо» и надеюсь, что в следующем сезоне киевляне дадут бой и постараются выиграть чемпионат. У каждой команды есть светлые и черные полосы. Надеюсь, что команда вернет свою былую славу. Чем нынешний «Шахтер» отличается от «Шахтера» Луческу? Тогда он был сильнее. Несколько дней назад пересматривали с сыном сумасшедший финал Кубка Украины. Это была состоявшаяся команда. Луческу создал мощный костяк команды из бразильцев. Сейчас это хорошая команда, много молодых. Как и «Динамо», «Шахтеру» нужно время.

Изменился ли чемпионат Украины? Стало гораздо меньше легионеров. Появилось много молодых футболистов. Это плюс, но нельзя требовать от них сразу результат. Нужно терпение и опытные игроки. Не так просто в такой финансовой ситуации приобрести добротного легионера. Думаю, что через несколько сезонов наша молодежь будет показывать другой уровень футбола.

Общение с Суркисом? Давно ним общался, но мы с ним всегда были в хороших отношениях и всегда уважением относился к нему. «Динамо» дало мне шанс стать тем, кем я стал. Возвращение в киевский клуб? Может быть любой вариант. Работа тренером - это не контракт игрока, который может сидеть ровно пять лет. Завтра может случиться все, что угодно», — отметил Ребров.

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Источник — Динамомания

(5 голосов)

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Комментарии
    LeXXX костюк
      LeXXX костюк, 19.04.2020 22:45
    -2
    Не вернется он, поскольку знает, что с Суркисами толковой команды создать не получится.
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 19.04.2020 22:43
    +2
    Вертайся Сергій
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 19.04.2020 22:36
    +3
    Прекрасно помню, как в бытность Реброва, как тренера Динамо его безжалостно критиковали, что без помощника испанца он ноль без палочки ( посмотрите архив за то время и поймёте, что я не вру) Так же было и с Семиным ( алкаш и т.д.) и остальными... Тяжело нам угодить... Ну не приедет в Киев Анчелотти , Манчини или иже с ними... А Лобановского не воскресить к сожалению...
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2020 21:57
    +6
    Если возвращать Серегу, то надо надолго. За сезон-два команду создать трудно без сумашедшего финансирования. Пускай лепит из того, что есть. Результат будет, но не мгновенно.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 19.04.2020 21:57
    +6
    Если возвращать Серегу, то надо надолго. За сезон-два команду создать трудно без сумашедшего финансирования. Пускай лепит из того, что есть. Результат будет, но не мгновенно.
    Ссылка
    babovoz
    online
      babovoz, 19.04.2020 22:36
    +3
    Прекрасно помню, как в бытность Реброва, как тренера Динамо его безжалостно критиковали, что без помощника испанца он ноль без палочки ( посмотрите архив за то время и поймёте, что я не вру) Так же было и с Семиным ( алкаш и т.д.) и остальными... Тяжело нам угодить... Ну не приедет в Киев Анчелотти , Манчини или иже с ними... А Лобановского не воскресить к сожалению...
    Ссылка
    Kherson384
    online
      Kherson384, 19.04.2020 22:43
    +2
    Вертайся Сергій
    Ссылка
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