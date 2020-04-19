Жуниор Мораес может возглавить рейтинг лучших бомбардиров УПЛ

Форварду горняков для этого в 9 оставшихся матчах сезона необходимо забить 6 мячей

  • 19.04.2020 15:10
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Жуниор Мораес может возглавить рейтинг лучших бомбардиров УПЛ
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Кто самый лучший бомбардир? Ответ на этот вопрос на первый взгляд достаточно ясен. Тот, кто забил больше мячей. Но вот один простой пример. Бомбардир A забил 10 мячей в 20 матчах, а бомбардир Б - 9 в 10. И вряд ли при выборе лучшего вы отдадите предпочтение бомбардиру А. Поскольку у него один гол приходился на две игры, в то время как бомбардир Б поражал ворота соперников в каждой встрече.

Тогда может за основу взять среднюю результативность? Но и здесь есть свои нюансы. Например, бомбардир А забил 10 мячей в 20 матчах, то есть по 0,5 за игру, а бомбардир Б - 99 в 200-х, то есть имеет чуть меньший показатель. И опять же таки вы вряд ли в этом случае скажете, что бомбардир А лучше, чем бомбардир Б.

Так как же быть? Свое решение по этому вопросу предложил математик Евгений Потемкин, который во главу угла поставил коэффициент, равный произведению количества забитых мячей на среднюю результативность. Формула выглядит так: Рейтинг = Голы х (Голы/Игры). Если применить ее к чемпионату Украины, то получим следующую картину.

Список лучших бомбардиров УПЛ возглавляет, как известно, Максим Шацких. Наивысшая средняя результативность у Ивана Гецко. А вот самый большой бомбардирский рейтинг имеет Сергей Ребров, вслед за которым разместился Жуниор Мораес. Причем форвард горняков может выйти в лидеры еще в этом сезоне, если, конечно, он будет возобновлен. Для чего Мораесу в оставшихся 9 матчах необходимо забить 6 мячей.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 бомбардиров чемпионатов Украины

 

Игрок

Клубы

Голы

1.

Максим ШАЦКИХ

Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла

124

2.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

123

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр

111

4.

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер, Днепр, Арсенал, Металлист

105

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

99

6.

Александр ГАЙДАШ

Таврия, Металлург М

95

7.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д, Динамо, Шахтер

94

8.

Марко ДЕВИЧ

Волынь, Металлист, Шахтер

90

9.

Сергей МИЗИН

Динамо, Днепр, Черноморец, ЦСКА/Арсенал, Карпаты,

90

 

 

Кривбасс, Металлист

 

10.

Тимерлан ГУСЕЙНОВ

Заря, Черноморец

85

Наивысшая средняя результативность в чемпионатах Украины (не менее 30 голов)

 

Игрок

Клубы

Голы

Игры

Ср. рез.

1.

Иван ГЕЦКО

Черноморец, Днепр, Карпаты, Кривбасс,

67

113

0,593

 

 

Металлист

 

 

 

2.

Факундо ФЕРРЕЙРА

Шахтер

43

74

0,581

3.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д, Динамо, Шахтер

94

163

0,5767

4.

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо, ЦСКА, Закарпатье

67

118

0,568

5.

ЖАЖА

Металлист

36

74

0,486

6.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр

111

230

0,483

7.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

83

172

0,483

8.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

77

162

0,475

9.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

123

261

0,471

10.

БРАНДАУ

Шахтер

65

140

0,464

Рейтинг лучших бомбардиров чемпионатов Украины

 

Игрок

Клубы

Голы

Игры

Рейтинг

1.

Сергей РЕБРОВ

Шахтер, Динамо

123

261

57,97

2.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д, Динамо, Шахтер

94

163

54,21

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал, Шахтер, Днепр

111

230

53,57

4.

Максим ШАЦКИХ

Динамо, Арсенал, Черноморец, Говерла

124

341

45,09

5.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

99

228

42,99

6.

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

83

172

40,05

7.

Иван ГЕЦКО

Черноморец, Днепр, Карпаты, Кривбасс,

67

113

39,73

 

 

Металлист

 

 

 

8.

Виктор ЛЕОНЕНКО

Динамо, ЦСКА, Закарпатье

67

118

38,04

9.

Марко ДЕВИЧ

Волынь, Металлист, Шахтер

90

219

36,99

10.

ЛУИС АДРИАНУ

Шахтер

77

162

36,60

Рейтинг = Голы х (Голы/Игры)

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Источник — Sport.ua

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