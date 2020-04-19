Экс-тренер Шахтера отказался от 4-месячной зарплаты в итальянском клубе

Тренерский штаб «Ромы» во главе с португальцем Паулу Фонсекой принял решение помочь клубу справиться с последствиями карантина.

Вместе с игроками бывший тренер «Шахтера» отказался от 4-месячной зарплаты, дабы помочь клубу преодолеть финансовый кризис.

Игроки и тренерский штаб совместно выплатят разницу, чтобы все работники клуба, которые включены в государственную систему социальной защиты, продолжали регулярно получать зарплату.

Ранее сообщалось о том, что Серию А хотят возобновить 30 или 31 мая.