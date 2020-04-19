Экс-тренер Шахтера отказался от 4-месячной зарплаты в итальянском клубе

Тренерский штаб «Ромы» во главе с португальцем Паулу Фонсекой принял решение помочь клубу справиться с последствиями карантина.
Вместе с игроками бывший тренер «Шахтера» отказался от 4-месячной зарплаты, дабы помочь клубу преодолеть финансовый кризис.
Игроки и тренерский штаб совместно выплатят разницу, чтобы все работники клуба, которые включены в государственную систему социальной защиты, продолжали регулярно получать зарплату.
Ранее сообщалось о том, что Серию А хотят возобновить 30 или 31 мая.
Источник — ФК Рома
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