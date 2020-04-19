Экс-тренер Шахтера отказался от 4-месячной зарплаты в итальянском клубе

Паулу Фонсека и футболисты пытаются помочь «Роме» преодолеть кризис

  • 19.04.2020 16:28
  • 358 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер Шахтера отказался от 4-месячной зарплаты в итальянском клубе
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Тренерский штаб «Ромы» во главе с португальцем Паулу Фонсекой принял решение помочь клубу справиться с последствиями карантина. 

Вместе с игроками бывший тренер «Шахтера» отказался от 4-месячной зарплаты, дабы помочь клубу преодолеть финансовый кризис.

Игроки и тренерский штаб совместно выплатят разницу, чтобы все работники клуба, которые включены в государственную систему социальной защиты, продолжали регулярно получать зарплату.

Ранее сообщалось о том, что Серию А хотят возобновить 30 или 31 мая.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Рома

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:46
    0
    Это круто посмотрим на наших
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 19.04.2020 16:46
    0
    Это круто посмотрим на наших
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности