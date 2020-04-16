В Италии всерьез рассчитывают возобновить Серию A 30 или 31 мая

Итальянская газета Corriere dello Sport вышла с заголовком «Tutto pronto», что означает: «все готово». В Италии с нетерпением ждут возобновления сезона и обсуждают разные варианты доигрывания чемпионата.

Любопытно, что рассматривается предложение об увеличении количества замен с трех до пяти, поскольку игрокам может быть непросто перейти к играм из длительного режима тренировок.

Самыми реалистичными датами рестарта футбола в Италии называют последние дни весны, 30–31 мая. Кроме того, начинать перезагрузку, скорее всего, будут с ответных матчей Кубка Италии («Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер»).