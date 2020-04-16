В Италии всерьез рассчитывают возобновить Серию A 30 или 31 мая

Газета Corriere dello Sport вышла с заголовком «Tutto pronto» («все готово»)

  • 16.04.2020 14:59
  • 212 просмотров
  • 0 комментариев
В Италии всерьез рассчитывают возобновить Серию A 30 или 31 мая
© Corriere dello Sport

Итальянская газета Corriere dello Sport вышла с заголовком «Tutto pronto», что означает: «все готово». В Италии с нетерпением ждут возобновления сезона и обсуждают разные варианты доигрывания чемпионата.

Любопытно, что рассматривается предложение об увеличении количества замен с трех до пяти, поскольку игрокам может быть непросто перейти к играм из длительного режима тренировок. 

Самыми реалистичными датами рестарта футбола в Италии называют последние дни весны, 30–31 мая. Кроме того, начинать перезагрузку, скорее всего, будут с ответных матчей Кубка Италии («Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер»).

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Corriere dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности