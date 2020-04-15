Перезагрузка с Кубка Италии. Боссы итальянского футбола определили план

Решение позволит отложить новый старт чемпионата еще на несколько дней

  • 15.04.2020 23:39
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Перезагрузка с Кубка Италии. Боссы итальянского футбола определили план
© Coppa Italia

Руководители итальянского футбола обсудили идею возобновления футбольного сезона.

В Италии планируют начать с двух ответных полуфиналов: «Ювентус» – «Милан» и «Наполи» – «Интер», первоначально запланированных на начало марта. Это позволит выиграть немного времени, прежде чем снова начать чемпионат Серии A.

Всем членам Технического совета итальянской лиги предложение понравилось. Это позволит отложить новый старт чемпионата еще на несколько дней. Тем более, если за этим последует финал или же доигрывание 25-го тура, который остался незаконченным.

Среди возможных дат возобновления чемпионата итальянские СМИ называют три варианта – 24 или 31 мая или 7 июня.

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Источник — La Repubblica

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