Лунин станет вторым вратарем Реала, Заре интересен албанский голкипер

Главные новости за 18-е апреля на Sport.ua

  • 19.04.2020 08:19
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Лунин станет вторым вратарем Реала, Заре интересен албанский голкипер
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18-е апреля.

1. Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне. «Реал» попрощается с Лукой Зиданом и Альфонсом Ареола.

2. ВИДЕО. Не выдержали нервы. Как Хачериди подвел команду, ударив соперника. Украинский защитник «Динамо-Брест» сделал отмашку ногой в неигровом эпизоде.

3. Беларусь: трио неожиданных лидеров, большая плотность, неудачи фаворитов. На вершине расположились «Слуцк», «Витебск» и «Торпедо-БелАЗ» Жодино.

4. Заре интересен албанский вратарь Сельмани из Менеменспора. По крайней мере, об этом утверждает турецкое издание Fotospor.

5. Лобановский хотел Бербатова в Динамо, Шахтер торговал Петровых. Кто знает, как пошла бы их карьера, если бы они оказались в Украине.

6. Защитник Карпат может перебраться в польский Шленск. Клуб из Вроцлава проявлял интерес к Тиму Халлу еще в зимнее трансферное окно.

7. Динамо вдевятером проиграло Витебску, Хачериди привез пенальти. Милевского заменили, Нойок получил желтую, Хачериди заработал удаление.

8. Человек, который изменил все – Брэд Питт в роли генерального менеджера. Sport.ua рассказывает об экранизации бестселлера, который изменил взгляды на статистику.

9. Шахтер во вторник планирует вернуться к тренировкам. Об этом португальским журналистам рассказал главный тренер «горняков» Луиш Каштру.

10. Топ-10 худших легионеров в истории Днепра. Экс-игрок «Челси», экс-лучший защитник Бразилии, обладатель Кубка УЕФА и самый дорогой трансфер.

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Источник — Sport.ua

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