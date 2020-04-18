Топ-10 худших легионеров в истории Днепра

Экс-игрок «Челси», экс-лучший защитник Бразилии, обладатель Кубка УЕФА и самый дорогой трансфер

  • 18.04.2020 09:50
  • 689 просмотров
  • 4 комментария
Топ-10 худших легионеров в истории Днепра
© ФК Днепр. Ионуц Мазилу

«Днепр» держался долго. В том смысле, что по сравнению с «Динамо» и «Шахтером» использовать «пачками» легионеров не спешил. Все мы помним замечательную команду Кучеревского в начале-середине «нулевых» - в ней практически не было иностранных игроков. Но многое поменялось после того, как «днепрян» возглавил Олег Протасов. И особенно Хуанде Рамос. И тропинка, по которой лишь изредка попадали легионеры в Днепропетровск, превратилась в оживленное шоссе. Было много качественных «викингов», но было немало и «ширпотреба». Сейчас вспомним «днепровский неликвид».

10. Линас Климявичус

Литва
Годы карьеры: 2008-2010  

Первый литовский легионер в истории «Днепра». В украинскую команду попал в 19 лет. Парня брали на перспективу, заключив контракт на четыре года. Сумма сделки не разглашалась. Но в итоге рослый защитник так и не пробился в основу днепропетровской команды. Единственный его матч за первую команду «Днепра» - в октябре 2008 года – против донецкого «Металлурга». Больше за «Днепр» не играл. Был отдан в аренду в «Кривбасс», после чего уехал из Украины.

9. Игор Лоло

Кот-д’Ивуар
Годы карьеры: 2008

В сезоне 2004/2005 фактурный африканский защитник играл в чемпионате Украины за донецкий «Металлург». Играл неплохо. После Донецка клиент известного футбольного посредника Дмитрия Селюка уехал в Бельгию. Последним его клубом накануне перехода в «Днепр» был «Генк». В сентябре 2008 года Игор стал игроком «днепрян», став первым африканским футболистом в истории днепровской команды. Сколько «потянул» его трансфер – вопрос до сих пор витает в воздухе. В «Днепре» Лоло сыграл всего 2 матча. Отличился разве что голом в свои ворота в первой игре «днепрян» на новом стадионе «Днепр Арена». Тогда хозяева проиграли запорожскому «Металлургу» со счетом 1:2. Уже в декабре был выставлен клубом на трансфер.

8. Давидсон

Бразилия
Годы карьеры: 2006–2009

Непоказной, посредственный полузащитник. В общем, ничего особенного. До сих пор не понятно, чем именно Давидсон приглянулся скаутам «Днепра». Тем не менее, летом 2006 года бразилец за 860 тысяч евро перебрался из греческого ОФИ в наш «Днепр». С днепрянами полузащитник подписал трехлетнее соглашение. За три сезона в украинской команде Давидсон отыграл тридцать поединков. Игроком основы не был. Так, игроком ротации. По истечении срока контракта был отпущен клубом в статусе свободного агента.

7. Ролан Гусев

Россия
Годы карьеры: 2007-2010

Этого полузащитника в свое время «обхаживало» киевское «Динамо». Однако воспитанник «Динамо» московского предпочел остаться в чемпионате России. В составе ЦСКА он выиграл и тамошнее первенство, и кубок страны. А в 2005-м – и Кубок УЕФА. Однако в 2006 году перестал попадать в основу армейской команды. И год спустя оказался в Днепропетровске, подписав трехлетний контракт. Сумма трансфера – 750 тысяч евро. Но заиграть в «Днепре» не смог: на его счету лишь 15 поединков. А когда «днепрян» возглавил Бессонов, то решением тренера Гусев был отчислен из команды.  

6. Бека Гоциридзе

Грузия
Годы карьеры: 2009–2012

Талантливый грузинский форвард перешел в «Днепр» из «Зестафони». Сумма сделки – один миллион евро. Невысокий Гоциридзе обладал хорошей техникой и скоростью. В 21 год дебютировал в чемпионате Украины за «Днепр» в матче против «Шахтера». В общей сложности провел за «днепрян» три матча. Вполне возможно, что его карьера в «Днепре» сложилась бы иначе, если бы не автомобильная авария. Летом 2009 года Бека близ Тбилиси попал в автокатастрофу. Ему была сделана сложная операция по удалению селезенки. Спустя полгода он приступил к тренировкам с резервом «Днепра», но на прежний уровень уже не вышел.

5. Иван Томечак

Хорватия
Годы карьеры: 2015–2016

31 августа 2015 года «Днепр» подписал двухлетнее соглашение с защитником сборной Хорватии Иваном Томечаком. За 25-летнего правофлангового латераля днепропетровский клуб заплатил «Риеке» один миллион евро. Однако пробиться в основу «днепрян» Томечак не сумел. На его счету – лишь девять матчей за днепропетровский коллектив. Не пробыв в «Днепре» и года, разорвал контракт по обоюдному желанию сторон и отбыл в аравийский «Ан-Наср».

4. Алсидес

Бразилия
Годы карьеры: 2008–2012

По уровню таланта и харизме бразилец в чемпионате Украины мог дать фору чуть ли не каждому. В «Днепр» он переходил в статусе чемпиона мира среди молодежных сборных, а на клубном уровне выиграл первенства Португалии и Нидерландов. Его контракт принадлежал «Челси». Тогда, в 2008-м, мы все думали, что «днепряне» отхватили на трансферном рынке настоящее сокровище. Да и цена не очень кусалась – 600 тысяч евро. С днепропетровцами Алсидес подписал четырехлетнее соглашение. Имел все основания стать игроком основы. Но не захотел. За два года провел за «Днепр» лишь 17 матчей. «Неуправляемый» - такую характеристику получил этот защитник от Владимира Бессонова. В 2011 году Алсидес разорвал контракт с «Днепром». 

3. Уча Лобжанидзе

Грузия
Годы карьеры: 2010–2014

В свое время – весьма и весьма перспективный грузинский защитник. Его трансфер, опять-таки, в свое время, для тамошнего футбола – один из самых рекордных. В 2010 году «Днепр» за этого футболиста «Зестафони» заплатил два миллиона евро. Контракт с украинским клубом Уча подписал на четыре года. Рослый, мощный, быстрый защитник, с хорошей первой передачей и игрой на «втором этаже». Почему у него не сложилось в «Днепре», сказать сложно. За днепрян он провел 27 матчей, после чего был оперативно отправлен на «перевоспитание» в «Кривбасс». По окончании срока соглашения с днепрянами отбыл на Кипр.   

2. Эжидио

Бразилия
Годы карьеры: 2015

Одно из самых непонятный приобретений «позднего» Коломойского. Неплохого бразильского защитника (к слову, в 2014-м Эжидио был признан лучшим левым защитником чемпионата Бразилии) «днепряне» купили у «Крузейро» за очень хорошие деньги – два с половиной миллиона долларов. Однако в «Днепре» Эжидио сыграл лишь один поединок в рамках чемпионата Украины и еще четыре – под эгидой Лиги Европы. А затем бразилец в одностороннем порядке расторг контракт с «Днепром» из-за невыплаты зарплаты.

1. Йонуц Мазилу

Румыния
Годы карьеры: 2008–2011

В свое время трансфер нападающего из бухарестского «Рапида» в «Днепр» стал самым дорогим в истории румынского футбола. За Мазилу украинский клуб заплатил три миллиона восемьсот тысяч евро. С «Днепром» румынский форвард подписал четырехлетний контракт. «Меня «Днепр» очень хотел видеть в своих рядах. И я верю в то, что выступления здесь помогут моему карьерному росту. Играя здесь, я буду преследовать более серьезные карьерные цели» - сказал румын на собственной презентации. Увы, но карьера Мазилу в «Днепре» не сложилась: лишь девять матчей и один гол. Уже зимой 2009 года он был отдан в аренду в «Арсенал». В Киеве дела у Мазилу пошли лучше, но обратно в «Днепр» его так и не вернули.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 18.04.2020 10:12
    0
    Надо ж добавлять,...которого нет. Ведь Днепр-1 это не правопреемник ТОГО Днепра. Как и Металлист Хр. и Металлург Зп., не есть наследниками ТЕХ загнувшихся клубов. Только одинаковые названия. По желанию болельщиков.
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 18.04.2020 10:09
    +1
    Вот блин... Заголовок записи невнимательно прочитал, извиняюсь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 10:03
    +1
    Aleks04, 18.04.2020 10:00
    Странно что Олейника нету в ТОПе худших. Я бы поставил его на первое место, за парня отдали 10 млн евро, а заиграть в Днепре так и не сумел
    Он легионер?
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 18.04.2020 10:00
    -1
    Странно что Олейника нету в ТОПе худших. Я бы поставил его на первое место, за парня отдали 10 млн евро, а заиграть в Днепре так и не сумел
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 18.04.2020 10:09
    +1
    Вот блин... Заголовок записи невнимательно прочитал, извиняюсь
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 10:03
    +1
    Aleks04, 18.04.2020 10:00
    Странно что Олейника нету в ТОПе худших. Я бы поставил его на первое место, за парня отдали 10 млн евро, а заиграть в Днепре так и не сумел
    Он легионер?
    Ссылка
    Виктор Иванов
      Виктор Иванов, 18.04.2020 10:12
    0
    Надо ж добавлять,...которого нет. Ведь Днепр-1 это не правопреемник ТОГО Днепра. Как и Металлист Хр. и Металлург Зп., не есть наследниками ТЕХ загнувшихся клубов. Только одинаковые названия. По желанию болельщиков.
    Ссылка
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