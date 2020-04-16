Топ-10 худших легионеров в истории Шахтера

Селекционный отдел «Шахтера» обладает острой чуйкой на молодые таланты. Особенно бразильские. Дончане во многих случаях являются примерами идеальной трансферной политики, когда юных дарований покупают за относительно небольшие деньги, а продают их потом за десятки миллионов евро. Однако и в истории «Шахтера» есть немало трансферных проколов с легионерами. Вашему вниманию – яркий десяток именно таких случаев.

10. Ненад Лалатович

Сербия

Годы карьеры: 2003–2005

В «Шахтере» тогда еще не было моды на бразильцев. Была мода на экс-югославов. Лалатович – один из многих балканцев, которых «горняки» в начале нулевых годов закупали «оптом и в розницу». На родине Лалатович котировался очень высоко: являлся футболистом национальной сборной Сербии, капитаном «Црвены Звезды». Ненад был призван в «Шахтер» за один миллион евро, чтобы навести порядок в обороне дончан. Но с этой задачей серб не справился, сыграв в общей сложности за донецкую команду десять поединков.

9. Эммануэль Окодува

Нигерия

Годы карьеры: 2006

Мощный, силовой форвард, с неплохой скоростью и умением продавить соперника. Имя себе сделал в «Ворскле», а по-настоящему расцвел в киевском «Арсенале». В 2006 году в чемпионате Украины забил 15 мячей, став лучшим бомбардиром первенства (вместе с Брандао). За Окодуву развернулась настоящая борьба между «Динамо» и «Шахтером». Сам Эмми больше склонялся к переходу в киевский клуб, но дончане в решающий момент повысили ставку, и нигериец оказался в «Шахтере». По неофициальной версии – за один миллион евро. Но заиграть в составе команды Луческу Окодува так и не смог – всего три матча на его счету. После этого отбыл в донецкий «Металлург».

8. Леонардо

Бразилия

Годы карьеры: 2005-2013

22 июля 2005 года «Шахтер» заключил пятилетний контракт с игроком бразильского клуба «Сантос» Леонардо. Дончане приобрели федеративные права на футболиста почти за два миллиона долларов. Чтобы понять, кто это, и почему так дорого, обратимся к справке: на тот момент в чемпионате Бразилии Леонардо провел 12 игр. Чемпион Бразилии в составе «Сантоса» 2004 года. Чемпион мира в составе юношеской сборной Бразилии (U-17) 2003 года. Бронзовый призер в составе молодежной сборной Бразилии (U-20) в 2005 году. Казалось, вот она, рыба мечты. Но сделать себе карьеру в «Шахтере» по примеру своих земляков этому бразильцу не удалось. За «горняков» он отыграл лишь 15 неполных матчей, а дальше отправился кататься по арендам. Лишь в 2013-м бразильский «Атлетико» выкупил у «Шахтера» права на этого защитника.

7. Стипе Плетикоса

Хорватия

Годы карьеры: 2003–2007

После завершения карьеры Дмитрия Шуткова, «Шахтер» долго и упорно искал себе нового голкипера. И, казалось, нашел. Основной страж ворот сборной Хорватии Стипе Плетикоса, лучший футболист этой страны 2002 года и один из лучших голкиперов в истории «Хайдука» - вот каким был выбор «горняков». Интересно, что Плетикоса перешел в «Шахтер» вместе со своим одноклубником Дарио Срной. Именно Плетикоса считался тогда более перспективным с точки зрения карьеры в составе «оранжево-черных». Но все сложилось намного печальней. Два миллиона евро – фактически на ветер. Стипе, или, как его называли в Донецке, Степан, не излучал ни уверенности, ни мастерства. И когда в одном из матчей пропустил гол «от прыжковой ямы» (от «Черноморца»), на нем окончательно поставили крест.

6. Педро Бенитес

Парагвай

Годы карьеры: 2004–2005

Что, не вспомните такого пассажира? И не мудрено, ведь в составе «горняков» он не провел ни одного поединка в официальных матчах. Но в «Шахтер» переходил в статусе солидного мастера, чемпиона Парагвая. На него якобы имел виды «Лацио», но римляне предлагали за этого защитника лишь чуть больше миллиона евро, тогда как «Шахтер» согласился раскошелиться на два миллиона. Зачем? Об этом наверняка не скажут и сами дончане, так как Бенитес не был заявлен за «Шахтер» ни в одном турнире, и после нескольких месяцев маринования на базе «горняков» был отправлен в бесплатную аренду на историческую Родину.

5. Бруно Ренан

Бразилия

Годы карьеры: 2010–2014

С Ренаном похожая ситуация. Бразильский полузащитник был приобретен у «Гремио» за два миллиона евро. На него якобы тоже претендовали итальянцы – «Палермо», но от требованной суммы могли заплатить лишь половину. «Шахтер» же оказался щедрым. Дончане подписали с Ренаном пятилетний контракт. В чемпионате Украины бразилец провел за «Шахтер» один неполный матч (а если быть точнее, всего 31 минуту), после чего был отправлен в аренду в «Зарю». Но и там не получилось. В мае 2014-го расторг контракт с «горняками».

4. Толга Сейхан

Турция

Годы карьеры: 2005–2008

Первый турецкий легионер в истории «Шахтера». В команду Луческу Толга переходил в статусе основного центрального защитника сборной Турции и «Трабзонспора». На Родине он слыл надежным и жестким оборонцем, который немало (как для центрбека) забивал. Летом 2005-го почти за четыре миллиона долларов Сейхан перешел в «Шахтер», подписав с донецким клубом трехлетнее соглашение. Но стать основным в составе «горняков» ему не удалось. Хотя Луческу давал шансы турку проявить себя: и в чемпионате Украины, и в еврокубках. Но не получилось: летом следующего года был отправлен в аренду в «Галатасарай».

3. Батиста

Бразилия

Годы карьеры: 2004–2005

Этого полузащитника тренер «Шахтера» Мирча Луческу хорошо знал по совместной работе в «Галатасарае». Поэтому донецкий клуб был столь настойчивым относительно трансфера этого бразильца. За Батисту «горняки» заплатили стамбульскому клубу четыре миллиона долларов, а самого футболиста подписали на три года. Но зачем был ангажирован этот опорник в Донецке, до сих пор остается загадкой. В основной состав он не проходил ни по причине высокой конкуренции, ни по причине своей невысокой квалификации. Отыграв за «Шахтер» лишь 11 матчей, он был таков.

2. Марсело Морено

Боливия

Годы карьеры: 2008–2011

В его активе – аж семь забитых мячей за «Шахтер», да и проведенных матчей в составе донецкой команды не так уж и мало – 32. Только вот ожидания от его трансфера в команду Луческу были на порядок больше. В 2008 году боливиец переходил в «Шахтер» в статусе лучшего бомбардира Кубка Либертадорес. За него «горняки» заплатили «Крузейру» девять миллионов евро. Как оказалось, явно переплатили. Марсело надежд не оправдал. Он отправлялся в аренды, чтобы снова вернуться. И так несколько раз. Но стать своим в «Шахтере» ему все равно не удалось.

1. Нери Кастильо

Мексика

Годы карьеры: 2007–2011

Скорость выше, чем у Зубова, а по технике его можно смело ставить на одну ступень с Матузалемом – вот каким был на момент перехода в «Шахтер» Нери Кастильо. Талантливейший мексиканский атакующий полузащитник/нападающий с младых ногтей был в сфере интереса больших клубов. Но из-за его нестабильности и крутого нрава вместо «Манчестер Юнайтед» оказался в «Олимпиакосе». С греческой командой «Шахтер» пересекся в групповом турнире Лиги чемпионов 2006 года. Игра Нери в выездном поединке с «горняками» оставила неизгладимое впечатление: он просто затерроризировал своих оппонентов в центре поля.

Инициатором перехода Кастильо в «Шахтер» был лично президент «горняков» Ринат Ахметов. Переговоры шли непросто, и в итоге за 20 миллионов евро (рекорд для Украины на тот момент) Кастильо перешел в «Шахтер». Но заиграть в Украине мексиканцу не удалось. То ли у него напрочь пропала мотивация, то ли он оказался в Донецке не в подходящее время, но факт остается фактом: этот трансфер стал для дончан провальным. За четыре года в «Шахтере» Кастильо провел лишь 12 матчей.

Валерий ВАСИЛЕНКО

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