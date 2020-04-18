Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне

«Реал» попрощается с Лукой Зиданом и Альфонсом Ареола

  • 18.04.2020 17:14
  • 1388 просмотров
  • 3 комментария
Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне
© ФК Овьедо. Андрей Лунин

«Реал» рассматривает Андрея Лунина в качестве второго вратаря команды на следующий сезон.

Мадридский клуб не будет выкупать у ПСЖ права на Альфонса Ареола, который является дублером Тибо Куртуа в нынешнем сезоне и играет за «Реал» на правах аренды.

Контракт с третьим вратарем, Лукой Зиданом, истекает в конце сезона и не будет продлен.

Сейчас Лунин выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Овьедо».

Ранее украинский голкипер заявил о своем желании вернуться в «Реал».

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Источник — Marca

(4 голоса)

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Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2020 18:03
    0
    Не верю. Будет новая аренда
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.04.2020 17:22
    +1
    Свежо предание, да верится с трудом! Опять отправят куда нибудь в аренду. Мне обидно за такое отношение к Лунину!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.04.2020 17:22
    +1
    Было бы круто!!!!!!!!!
    Ссылка
    © УАФ– М а ф і я!
    online
      © УАФ– М а ф і я! , 18.04.2020 17:22
    +1
    Свежо предание, да верится с трудом! Опять отправят куда нибудь в аренду. Мне обидно за такое отношение к Лунину!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 18.04.2020 17:22
    +1
    Было бы круто!!!!!!!!!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.04.2020 18:03
    0
    Не верю. Будет новая аренда
    Ссылка
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