Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне

«Реал» рассматривает Андрея Лунина в качестве второго вратаря команды на следующий сезон.
Мадридский клуб не будет выкупать у ПСЖ права на Альфонса Ареола, который является дублером Тибо Куртуа в нынешнем сезоне и играет за «Реал» на правах аренды.
Контракт с третьим вратарем, Лукой Зиданом, истекает в конце сезона и не будет продлен.
Сейчас Лунин выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Овьедо».
Ранее украинский голкипер заявил о своем желании вернуться в «Реал».
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Источник — Marca
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