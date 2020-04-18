Лунин станет вторым вратарем Реала в следующем сезоне

«Реал» рассматривает Андрея Лунина в качестве второго вратаря команды на следующий сезон.

Мадридский клуб не будет выкупать у ПСЖ права на Альфонса Ареола, который является дублером Тибо Куртуа в нынешнем сезоне и играет за «Реал» на правах аренды.

Контракт с третьим вратарем, Лукой Зиданом, истекает в конце сезона и не будет продлен.

Сейчас Лунин выступает на правах аренды за клуб Сегунды «Овьедо».

Ранее украинский голкипер заявил о своем желании вернуться в «Реал».