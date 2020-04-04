Андрей ЛУНИН: «Вижу себя вратарем Реала»

Сейчас Андрей Лунин выступает на правах аренды за «Овьедо», однако права на украинского вратаря по-прежнему принадлежат «Реалу».

Лунин признался, что планирует вернуться в «Реал»:

«Сейчас я не знаю, посмотрим. Конечно, я хочу вернуться в Мадрид и побороться за место в основе «Реала». Но позже мы поймем, чего хочет тренер и что произойдет с этой ситуацией на карантине. Я надеюсь, что все будет хорошо.

Конечно, я вижу себя вратарем мадридского «Реала». Если бы не видел, то не было бы смысла приезжать в Мадрид, переходить в этот клуб. Я делаю все, чтобы достичь этой цели.

Когда это произойдет? Я не знаю. Но когда этот момент наступит, я уверен, что это будет один из лучших моментов в моей жизни, даже лучший».

Ранее сообщалось о том, что болельщики «Реала» хотят, чтобы Лунин вернулся в клуб.